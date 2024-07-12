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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 48 артсистем і 9 танків

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1030 військових, 48 артсистем і 9 танків

12 липня, 2024 п'ятниця
07:35
Війна з Росією смерть рашистським окупантам

Протягом минулої доби українські військові ліквідували та знешкодили щонайменше 1030 російських окупантів. Також ворог втратив 48 артилерійських систем і 9 танків

Зміст

Про це 12 липня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 556 650 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 8191 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 755 (+23) од,
  • артилерійських систем – 15 158 (+48) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 888 (+2) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 035 (+26) од,
  • крилаті ракети ‒ 2397 (+5) од,
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 409 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2543 (+8) од.

Російські окупанти ввечері 11 липня запустили ударні БПЛА та ракети по території України.

Теги:
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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