РФ запустила дрони і ракети по Україні: на Київщині працює ППО

Про це повідомили Повітряні сили.

Дрони з'явились з півночі на Сумщині. Потім групи розлетілись на Чернігівщину та Полтавщину.

О 20:18 стало відомо, що росіяни запустили крилату ракету з Курської області на Сумщину - курс західний.

Згодом військові повідомили про:

крилаті ракети з Сумщини на Чернігівщину - курс західний;

крилата ракета з Чернігівщини на Київщину через Полтавську область.

Ситуація по дронах станом на 20:35:

Декілька груп - на півдні Київської області рухаються на Білу Церкву та Переяслав зі сходу;

Декілька груп - на Чернігівщині у напрямку Броварів;

На сході Черкащини у напрямку Кіровоградської області.

За даними ПС, 20:51 - крилата ракета на півдні Житомирщини у західному напрямку. Також декілька груп крилатих ракет на межі Київської, Житомирської та Вінницької областей у західному напрямку.

У Київській ОВА повідомили, що регіоні сили ППО працюють по ворожим цілям.

Згодом військові заявили про дрон в районі Києва зі сходу.

"Старокостянтинів в укриття - крилата ракета зі сходу", - написали в ПС.