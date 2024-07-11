РФ запустила дрони і ракети по Україні: на Київщині працює ППО
Російські окупанти ввечері 11 липня запустили ударні БПЛА та ракети по території України
Про це повідомили Повітряні сили.
Дрони з'явились з півночі на Сумщині. Потім групи розлетілись на Чернігівщину та Полтавщину.
О 20:18 стало відомо, що росіяни запустили крилату ракету з Курської області на Сумщину - курс західний.
Згодом військові повідомили про:
- крилаті ракети з Сумщини на Чернігівщину - курс західний;
- крилата ракета з Чернігівщини на Київщину через Полтавську область.
Ситуація по дронах станом на 20:35:
- Декілька груп - на півдні Київської області рухаються на Білу Церкву та Переяслав зі сходу;
- Декілька груп - на Чернігівщині у напрямку Броварів;
- На сході Черкащини у напрямку Кіровоградської області.
За даними ПС, 20:51 - крилата ракета на півдні Житомирщини у західному напрямку. Також декілька груп крилатих ракет на межі Київської, Житомирської та Вінницької областей у західному напрямку.
У Київській ОВА повідомили, що регіоні сили ППО працюють по ворожим цілям.
Згодом військові заявили про дрон в районі Києва зі сходу.
"Старокостянтинів в укриття - крилата ракета зі сходу", - написали в ПС.
- група у північно-східній частині Вінниччини, вектор руху Вінниця;
- група на півдні Київщини, вектор руху Вінниця;
- група на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс південно-західний.
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