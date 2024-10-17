У Румунії затвердили положення щодо підготовки українського персоналу для F-16

Про це інформує Digi24.

"Постановою про надзвичайні ситуації та на виконання зобов'язання, взятого Румунією на саміті НАТО у Вільнюсі і згодом підтвердженого Вищою радою національної оборони, уряд затвердив правові процедури та умови підготовки українського персоналу, який керуватиме літаками F-16, що відбуватиметься на 86-й авіабазі Фетешть", - повідомив прессекретар румунського уряду Міхай Константін.

За його словами, таким чином Румунія робить внесок у надання українцям необхідних знань для експлуатації, технічного обслуговування та ремонту винищувачів F-16, відповідно до зобов'язань, взятих у Спільній декларації, підписаній на полях саміту НАТО у Вільнюсі міністрами оборони Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Швеції, Великої Британії та Нідерландів.

"У контексті війни, що триває біля кордонів Румунії, надання цієї підтримки є інвестицією в національну і союзницьку безпеку, а також може стати сигналом про згуртованість Європейського Союзу, НАТО і держав-партнерів", - додав він.