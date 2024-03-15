"У середині березня російська армія піде на Київ": Центр стратегічних комунікацій спростував вкид, який шириться мережею
Мережею поширюється фейкова інформація, нібито у середині березня російська армія знову піде на Київ
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Наступ росіян на столицю України можливий у період з 12 по 17 березня або до червня цього року", - таку інформацію поширюють у соцмережах.
У Центрі пояснюють, що хвиля вкидів пов'язана з військовими навчаннями, які нещодавно розпочались у Білорусі. Проте для того, щоб захопити Київ, у Росії станом на зараз немає сил.
"Захоплення Києва – давня нездійсненна мрія окупантів, яка провалилася навесні 2022 року. Відтоді Росія періодично запускає проти України дезінформаційні кампанії про новий наступ на столицю. Сили Оборони відстежують переміщення російських військ і тримають ситуацію під контролем, а зміцнення оборонних рубежів на півночі є одним з пріоритетів військового керівництва", - пише Spravdi.
Проросійські вкиди мають на меті розвести паніку в українському суспільстві, підрив впевненості в обороноздатності, а також недовіру до військового та політичного керівництва України.
- Російська пропаганда також вигадала фейк, що в Україні нібито продають номери телефонів загиблих військових ЗСУ за $100.
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