У серпні росіяни скинули 196 боєприпасів з отруйними речовинами на позиції ЗСУ, - ОСУВ "Таврія"
У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" російські окупанти продовжують скидати боєприпаси з отруйними речовинами
Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
За його словами, протягом минулої доби окупанти застосували 190 боєприпасів, з них 4 - з використанням отруйних речовин.
Водночас за серпень загалом ворог скинув 196 боєприпасів з отруйними речовинами.
Лиховій зазначив, що окупанти активно застосовують речовину хлорпікрин, що діє як подразник. Таким чином загарбники намагаються послабити оборону українських захисників і змусити їх відступити.
- Як повідомлялося раніше, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" російські загарбники щодня використовують боєприпаси з отруйними речовинами.
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