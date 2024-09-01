У серпні росіяни скинули 196 боєприпасів з отруйними речовинами на позиції ЗСУ, - ОСУВ "Таврія"

Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

За його словами, протягом минулої доби окупанти застосували 190 боєприпасів, з них 4 - з використанням отруйних речовин.

Водночас за серпень загалом ворог скинув 196 боєприпасів з отруйними речовинами.

Лиховій зазначив, що окупанти активно застосовують речовину хлорпікрин, що діє як подразник. Таким чином загарбники намагаються послабити оборону українських захисників і змусити їх відступити.