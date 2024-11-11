Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Силах оборони попередили, що РФ може розпочати штурми на півдні Запорізької області протягом кількох днів

У Силах оборони попередили, що РФ може розпочати штурми на півдні Запорізької області протягом кількох днів

Ксенія Золотова
11 листопада, 2024 понедiлок
19:06
Війна з Росією ЗСУ

Росіяни можуть розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області України протягом кількох днів. Окупанти в цьому районі чисельно значно переважають українських захисників

Зміст

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Sky News.

За словами спікера, атаки можуть створити нову точку тиску для українських захисників, які вже залишаються на задньому плані на сході. Проте наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми, додав Волошин.

"Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день", - сказав Волошин.

Він додав, що російські війська в цьому районі чисельно значно переважають українських військових.

  • Російська армія станом на 11 листопада штурмує українські позиції біля Курахового на Донеччині з півночі, півдня та сходу. Аналітики кажуть про погіршення ситуації.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Запорізька область
Читайте також:
Автор Микола Княжицький
9 листопада, 2024 субота
"Крим – це Україна" – заявила адміністрація президента Дональда Трампа
Валерій Залужний
Автор Світлана Кравченко
9 листопада, 2024 субота
Залужний: Основна стратегія перемоги в майбутньому – формування системи "життєстійкості" України
Погода, осінь
Автор Катерина Ганжа
10 листопада, 2024 неділя
Без значних опадів, але місцями тумани: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 44.07
    Продаж 44.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
11 листопада
19:07
Окуляри реальної реальності
На кліматичній конференції ООН презентували 3D-окуляри, через які можна побачити наслідки екологічних злочинів РФ в Україні
18:45
Жозеп Боррель
ЄС поставив Україні понад 980 тис. снарядів із мільйона обіцяних, – Боррель
18:34
Оновлено
Нікополь. Обстріл
Армія РФ вдарила з артилерії по Нікополю: двоє загиблих, п'ятеро постраждалих
18:24
Резерв+
За три дні українці згенерували у застосунку Резерв+ 100 тис. відстрочок
18:21
Наслідки обстрілу
Російський БПЛА атакував автівку на Запоріжжі, постраждали двоє людей
18:18
Ексклюзив
SCALP EG
Франція не буде відмовлятися від системної підтримки України: Defense Express про передачу ракет Scalp
18:06
Російська армія вдруге за день вдарила по Краматорській громаді: поранено підлітка
18:05
OPINION
блог Сергій Таран
"Це патова війна, і вона повинна бути завершена"
17:58
Оновлено
Росіяни розстріляли двох українських полонених
Росіяни розстріляли двох українських полонених на Курщині: Офіс генпрокурора почав розслідування
17:52
Петер Стано
Євросоюз не відправлятиме своїх військових в Україну з будь-яким мандатом, - речник ЄС
17:45
ВАКС
ВАКС стягнув 5 млн грн застави з колишньої заступниці голови правління Приватбанку
17:40
На Кіровоградщині затримали підлітків, які намагалися спалити гелікоптер ЗСУ
17:31
на фото Верховна Рада України
У Раді зареєстрували новий законопроєкт про декриміналізацію порно
17:26
Ексклюзив
Дональд Трамп та Ілон Маск
Україні потрібно активно встановлювати контакти з новою адміністрацією США та Маском, - майор ЗСУ Омелян
17:12
пістолет
У Запоріжжі чоловік застрелив 4 людей і скоїв самогубство
17:00
Ексклюзив
На фото: медичний пункт на передовій
Фронтова волонтерка Корчинська пояснила, куди звертатися медикам, яких переводять на не медичні посади
16:59
Комік Тім Діллон, який знявся у "Джокері 2", назвав його найгіршим фільмом в історії
16:55
світло
The Wall Street Journal: Як Україна намагається зберегти електропостачання з наближенням зими
16:54
Оновлено
Удар по Кривому Рогу 11 листопада
РФ зранку влучила балістикою по багатоповерхівці в Кривому Розі: є поранені, під завалами можуть бути люди
16:50
Оновлено
електроенергія, шахеди
РФ атакує Україну дронами: на Київщині спрацювала ППО
16:45
Міжнародний кримінальний суд
У Москві суд заочно заарештував суддю МКС, який видав ордери на арешт Шойгу та Герасимова
16:42
ЗСУ
З початку доби на фронті сталося 125 боєзіткнень: на Курахівському напрямку складна ситуація
16:41
Оновлено
Тернівська дамба Курахівського водосховища
Окупанти пошкодили дамбу Курахівського водосховища: вода підступає до населених пунктів
16:27
В Україні зробили аналог китайського дрона Mavic
16:24
Правоохоронці викрили нові схеми для "ухилянтів", серед затриманих - посадовці МСЕК і лікарі ВЛК
16:19
"Ти - космос"
Український фільм "Ти - космос" здобув нагороди кінофестивалів у Німеччині та Греції
16:10
НБУ
НБУ припускає підвищення облікової ставки в грудні
16:03
Оновлено
Унаслідок авіаударів по Запоріжжю загинула людина, кількість постраждалих зросла до 23, серед них діти
16:00
У DeepState попередили про погіршення ситуації навколо Курахового
16:00
OPINION
Чи "уламає" Трамп Путіна на мир?
15:48
Володимир Зеленський
На Ставці ухвалили рішення збільшити кількість мобільних вогневих груп ППО
15:44
У київській книгарні скасували презентацію ЛГБТ-книжок через погрози
15:41
військовий квиток, мобілізація
Бізнес вимагає від влади вдосконалити порядок бронювання співробітників
15:28
АРМА
За час незалежності з України вивели за кордон понад $100 млрд, - АРМА
15:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:22
РФ убила цивільного поблизу Селидового: Офіс генпрокурора розпочав розслідування
14:47
На Одещині затримали перебіжчика, який після звільнення Херсона влаштувався в ТЦК
14:31
Ексклюзив
"Це можливість відрефлексувати": кураторка "Контекст: війна" розповіла про резиденцію для воїнів-письменників
14:25
Огляд
Антиєврейські заворушення в Амстердамі
Мбаппе відмовився грати за Францію, а в Амстердамі напали на фанів з Ізраїлю. Головні новини світового спорту за тиждень
14:17
Укрпошта анонсувала випуск марок до 100-річчя Українського радіо
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV