У Силах оборони попередили, що РФ може розпочати штурми на півдні Запорізької області протягом кількох днів

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Sky News.

За словами спікера, атаки можуть створити нову точку тиску для українських захисників, які вже залишаються на задньому плані на сході. Проте наразі незрозуміло, чи це буде один масштабний наступ росіян, чи окремі штурми, додав Волошин.

"Штурми можуть початися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день", - сказав Волошин.

Він додав, що російські війська в цьому районі чисельно значно переважають українських військових.