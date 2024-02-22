У США підтвердили що розглядають можливість надати Україні ATACAMS більшої дальності
Адміністрація президента США офіційно підтвердила, що розглядає можливості передачі Україні ракет ATACAMS більшої дальності, ніж тих, що передавалися раніше
Про це заявив у четвер під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.
"Ми вже надавали Україні версію ракет ATACMS, відому як APAM (ракети для ураження піхоти та матеріальної частини – ред.), і вони застосовували їх із користю",- зауважив представник Білого дому.
У цьому контексті Кірбі підкреслив, що оснащення ЗСУ версіями ATACMS зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду.
"Це досі є невід’ємною частиною дискусій, які ми ведемо з українською стороною. Україна дійсно має такі можливості, до того ж інші країни забезпечили її подібними засобами далекого ураження. Тож ми все ще ведемо обговорення з українцями щодо версії ATACMS більшої дальності",- наголосив представник Білого дому.
- Нагадаємо, раніше цього тижня американські ЗМІ із посиланням на представників адміністрації в Вашингтоні писали, що Білий дім працює над передачею Україні нових балістичних ракет більшої дальності ATACMS. Але для цього Конгрес має схвалити новий пакет допомоги.
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