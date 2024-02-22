У США підтвердили що розглядають можливість надати Україні ATACAMS більшої дальності

Про це заявив у четвер під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Ми вже надавали Україні версію ракет ATACMS, відому як APAM (ракети для ураження піхоти та матеріальної частини – ред.), і вони застосовували їх із користю",- зауважив представник Білого дому.

У цьому контексті Кірбі підкреслив, що оснащення ЗСУ версіями ATACMS зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду.

"Це досі є невід’ємною частиною дискусій, які ми ведемо з українською стороною. Україна дійсно має такі можливості, до того ж інші країни забезпечили її подібними засобами далекого ураження. Тож ми все ще ведемо обговорення з українцями щодо версії ATACMS більшої дальності",- наголосив представник Білого дому.