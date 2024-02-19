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"Здатні уразити окупантів у Криму": адміністрація Байдена працює над передачею Україні ракет ATACMS більшої дальності, - NBC

19 лютого, 2024 понедiлок
15:43
Війна з Росією

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена працює над передачею Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності ATACMS

Про це повідомляє NBC News з посиланням на коментарі двох американських чиновників.

За словами американських офіційних осіб, зараз США схиляються до того, щоб надіслати Україні ракети більшої дальності, що дозволить завдавати ударів на більшій відстані.

Зазначається, що у разі схвалення американським конгресом збільшення фінансування для України, США можуть включити ці ракети ATACMS в один із перших пакетів військової допомоги. Штати також мають боєприпаси та артилерію, які готові негайно відправити в Україну, якщо фінансування буде схвалено.

Терміни передачі ATACMS з моменту ухвалення рішення можуть бути визначені в лічені години. Посадовці також не виключили, що можуть звернутися до союзників з проханням надати ракети і Україні, а також поповнити свої запаси ATACMS.

"Без законопроєкту про фінансування ми наразі не маємо пакету допомоги у сфері безпеки, який можна надати Україні. Водночас я не буду міркувати про вміст будь-яких майбутніх пакетів, якщо буде прийнято доповнення. Ми повідомимо вас, якщо це зміниться, і якщо у нас буде новий пакет для оголошення", - наводить видання слова речника міноборони США.

Адміністрація Байдена протягом останніх двох років чинила опір відправленню ракет великої дальності. Офіційні особи побоювалися, що Україна може використати їх для завдання удару по Криму чи РФ та змусити диктатора Володимира Путіна ескалювати конфлікт.

  • У жовтні 2023 року Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.
Теги:
Україна
Джо Байден
США
допомога США Україні
зброя для України
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