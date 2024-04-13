У Вашингтоні 17 квітня відбудеться Форум партнерства США й України
Держдепартамент США, USAID та Міністерство торгівлі в партнерстві з урядом України й Торговою палатою США проведуть Форум партнерства США й України 17 квітня у штаб-квартирі Торгової палати в Вашингтоні
Про це йдеться в офіційному повідомленні, поширеному в п’ятницю Державним департаментом США.
"Форум збере лідерів бізнесу, урядовців та політиків, щоби визначити, як найкраще допомогти Україні у відновленні й відбудові – у той час, як країна стабілізує свою економіку та закладає основу для відродження й модернізації",- зауважили в Держдепі.
На форумі очікуються виступи прем’єр-міністра України, міністра торгівлі США, спецпредставниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер та інших високопоставлених представників з обох країн.
Також наступного тижня в Вашингтоні відбудуться Весняні зустрічі МВФ і Світового банку, які зберуть глав урядів, центробанків та профільних міністрів країн-членів. У заходах очікується також участь урядової делегації України.
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