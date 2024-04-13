У Польщі створюють Раду з питань співпраці з Україною

Про це в інтерв'ю РАР розповів уповноважений з відновлення України в польському уряді Павел Коваль.

За його словами, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск уже підписав відповідне розпорядження, головою органу призначено Павла Коваля.

"Прем'єр-міністр уже підписав розпорядження, буде створена рада з питань співпраці з Україною, прем'єр-міністр призначив мене її головою. Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, влади та місцевого самоврядування. Склад ради буде сформований у найближчі тижні", – сказав Коваль.

Ідея полягає в тому, щоб створити інституцію, яка б комплексно підходила до польсько-українських відносин. також мета ради – залучити до процесу відбудови України якомога більше польських компаній, органів місцевого самоврядування та неурядових організацій.

Коваль розповів, що наразі триває організаційна робота Ради: переговори, формування робочих груп, створюється її секретаріат, щоб рада "могла надавати всебічну підтримку і відповідати подібним повноважним інституціям в інших країнах". Також буде створено офіс, який організовуватиме роботу цієї ради.

Орган працюватиме переважно в межах Польщі, оскільки багато аспектів відбудови України стосуються участі поляків. Одне з відділень ради планують відкрити у Підкарпатському воєводстві, оскільки важливою частиною її роботи будуть транскордонні питання.

"Ми хочемо створити інституцію, яка діятиме комплексно. Вона також на постійній основі співпрацюватиме з Польським економічним інститутом і Центром східних досліджень", – зауважив Коваль.