Польща призначила уповноваженого з питань відбудови України - ним став Павель Ковель
22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про призначення на посаду уповноваженого з питань відбудови України Павеля Ковеля
Про це повідомляє Onet.
Туск оголосив, що Павель Коваль, який є депутатом 10-го скликання Сейму та очолює комітет у закордонних справах стане уповноваженим з питань відбудови України.
"До складу моєї делегації також входить Павель Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови", – сказав Туск.
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