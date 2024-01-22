Польща призначила уповноваженого з питань відбудови України - ним став Павель Ковель

Про це повідомляє Onet.

Туск оголосив, що Павель Коваль, який є депутатом 10-го скликання Сейму та очолює комітет у закордонних справах стане уповноваженим з питань відбудови України.

"До складу моєї делегації також входить Павель Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови", – сказав Туск.