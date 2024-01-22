До Києва прибув прем'єр Польщі Дональд Туск

Про це повідомила канцелярія премʼєра Польщі у соцмережі Х.

Зазначається, що під час візиту польський премʼєр зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Денисом Шмигалем.

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