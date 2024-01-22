До Києва прибув прем'єр Польщі Дональд Туск
Уранці понеділка, 22 січня, очільник польського уряду Дональд Туск вперше з моменту його призначення на посаду прем'єр-міністра прибув до України
Про це повідомила канцелярія премʼєра Польщі у соцмережі Х.
Зазначається, що під час візиту польський премʼєр зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і премʼєр-міністром Денисом Шмигалем.
Читайте також: Новий прем’єр Польщі: хто такий Дональд Туск
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.54 Купівля 37.54Продаж 38.21
- EUR Купівля 40.89Продаж 41.79
- Актуальне
- Важливе