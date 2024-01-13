Прем'єр Польщі Туск має намір відвідати Україну "найближчими днями"
Ввечері п'ятниці, 12 січня, стало відомо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск збирається незабаром відвідати Україну
Про це Дональд Туск заявив в інтерв’ю польським ЗМІ, повідомляє Polsat News.
У понеділок, 15 січня, прем'єр-міністр Польщі планує зустрітись із президентом Анджеєм Дудою. Серед іншого сторони планують обговорити прийдешній візит до Києва.
"Для нас обох – президент також брав у цьому активну участь – ситуація в Україні та на фронті є питанням номер один для польської безпеки. Існують також інші питання, які потребують вирішення, наприклад, інтереси польських перевізників. Тож нам є про що говорити в Києві", – сказав Дональд Туск.
Польський прем'єр наголосив у проукраїнській позиції.
"І я дуже хочу, щоб українські питання, війна і ширше питання безпеки, а також політика щодо Росії були спільними. Щоб не тільки президент і прем'єр-міністр, але й польська держава в цілому діяла солідарно в цих питаннях", – додав Туск.
- 12 січня, після того, як польські фермери розблокували контрольно-пропускний пункт "Медика-Шегині", що на кордоні з Україною, про відновлення блокади заявили перевізники.
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