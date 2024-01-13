Прем'єр Польщі Туск має намір відвідати Україну "найближчими днями"

Про це Дональд Туск заявив в інтерв’ю польським ЗМІ, повідомляє Polsat News.

У понеділок, 15 січня, прем'єр-міністр Польщі планує зустрітись із президентом Анджеєм Дудою. Серед іншого сторони планують обговорити прийдешній візит до Києва.

"Для нас обох – президент також брав у цьому активну участь – ситуація в Україні та на фронті є питанням номер один для польської безпеки. Існують також інші питання, які потребують вирішення, наприклад, інтереси польських перевізників. Тож нам є про що говорити в Києві", – сказав Дональд Туск.

Польський прем'єр наголосив у проукраїнській позиції.

"І я дуже хочу, щоб українські питання, війна і ширше питання безпеки, а також політика щодо Росії були спільними. Щоб не тільки президент і прем'єр-міністр, але й польська держава в цілому діяла солідарно в цих питаннях", – додав Туск.