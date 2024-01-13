Не дозволю будувати позицію в уряді на антиукраїнських настроях, - Туск

Про це він сказав в інтерв'ю TVN24.

За словами прем'єра, є два виміри відносин між Україною та Польщею. Він також зазначив, що польська партія "Право і Справедливість" намагалася зіграти антиукраїнську ноту в останні місяці кампанії.

"Я ніколи не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на таких антиукраїнських настроях. Тому що не може бути жодних сумнівів щодо війни та нашої прихильності, як і всього західного світу, Україні у її конфронтації з Росією", - сказав Туск.

Він також підкреслив, що "у будь-якій ситуації завданням Польщі протистоятиме цьому розчаруванню, коли справа стосується допомоги Україні".