Не дозволю будувати позицію в уряді на антиукраїнських настроях, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що не дозволить, щоб хтось в уряді будував свою позицію на антиукраїнських настроях
Про це він сказав в інтерв'ю TVN24.
За словами прем'єра, є два виміри відносин між Україною та Польщею. Він також зазначив, що польська партія "Право і Справедливість" намагалася зіграти антиукраїнську ноту в останні місяці кампанії.
"Я ніколи не дозволю нікому в моєму уряді будувати свою позицію на таких антиукраїнських настроях. Тому що не може бути жодних сумнівів щодо війни та нашої прихильності, як і всього західного світу, Україні у її конфронтації з Росією", - сказав Туск.
Він також підкреслив, що "у будь-якій ситуації завданням Польщі протистоятиме цьому розчаруванню, коли справа стосується допомоги Україні".
- Ввечері п'ятниці, 12 січня, стало відомо, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск збирається незабаром відвідати Україну.
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