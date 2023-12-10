Новий прем'єр Польщі: якщо завтра у сеймі Моравецький не отримає вотум довіри, прем'єром оберуть Туска
У понеділок, 11 грудня, уряд Польщі проведе вотум довіри. Якщо Сейм не підтримає Матеуша Моравецького, новим прем'єром стане Дональд Туск
Про це пише РАР.
Зазначається, що голосування за вотум довіри уряду Моравецького призначено на 15:00 (16:00 за Києвом).
Інформагенція припускає, якщо уряд Моравецького не отримає вотуму довіри і піде у відставку, Сейм дасть доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.
- Лідер найчисельнішої коаліції в новообраному парламенті Польщі Дональд Туск представив свій майбутній уряд, який, за його словами, займатиметься налагодженням відносин з Україною.
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