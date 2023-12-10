Новий прем'єр Польщі: якщо завтра у сеймі Моравецький не отримає вотум довіри, прем'єром оберуть Туска

Про це пише РАР.

Зазначається, що голосування за вотум довіри уряду Моравецького призначено на 15:00 (16:00 за Києвом).

Інформагенція припускає, якщо уряд Моравецького не отримає вотуму довіри і піде у відставку, Сейм дасть доручення сформувати новий уряд лідеру парламентської більшості Дональду Туску.