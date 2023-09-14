Мільярдерка з українським корінням: призначили спецпредставницю США з економічного відновлення України

Про це йдеться у заяві президента США, оприлюдненій на сайті Білого дому.

Байден наголосив, що Пріцкер є досвідченою особою на державній службі, яка раніше обіймала посаду міністра торгівлі США, і є лідером, здатним добиватися трансформаційних змін. Окрім того, Пріцкер має "глибокі родинні зв'язки з Україною".

"Співпрацюючи у тісній взаємодії з українським урядом, нашими союзниками і партнерами, міжнародними фінансовими інституціями і приватним сектором, вона спрямовуватиме зусилля Сполучених Штатів для допомоги з відбудови української економіки. Це включає мобілізацію державних і приватних інвестицій, формування пріоритетів донорів, і роботу з відкриття ринків експорту та бізнес-підприємств, закритих через жорстокі російські атаки і руйнування", - наголосив Байден.

Як відзначив Байден, Пріцкер на посаді спецпредставника США також співпрацюватиме з іншими міжнародними партнерами України, у тому числі через координаційну платформу "Великої сімки", аби забезпечити, щоби міжнародні зусилля були взаємодоповнюючими, а також, щоби заохотити міжнародних партнерів продовжувати нарощувати їхні зусилля для підтримки негайних економічних потреб з відновлення України.

Пріцкер має допомогти українському уряду втілити необхідні реформи для зміцнення економіки. Вона співпрацюватиме з Україною, щоб забезпечити допомогу тоді, коли буде розпочато саме процес відбудови України, аби Україна стала сильнішою.

Чим відома Пенні Пріцкер

Пенні Сью Пріцкер народилася у 1959 році у Чикаго, але походить з української родини, яка емігрувала зі села Великі Пріцьки, що на Київщині. Американська мільярдерка, господарниця, підприємиця, громадська діячка і філантроп, міністр торгівлі США (з 26 червня 2013 до 20 січня 2017) в уряді Барака Обами. Є засновницею PSP Capital Partners і Pritzker Realty Group, а також співзасновницею Artemis Real Estate Partners. Пенні Пріцкер належить до одного з найбагатших сімейств США, якому належить мережа готелів Hyatt.

2012 року журнал "Чикаго" назвав її однією зі 100 найвпливовіших жителів Чикаго. 2011 року Forbes назвав її 263-ю найбагатшою людиною в США, (власний капітал — 1 851 100 000 доларів США), та 651-ю багатою людиною у світі. 2009 року Forbes назвав Пріцкер однією зі 100 найвпливовіших жінок у світі.