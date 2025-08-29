У ВМС повідомили про ще одного загиблого внаслідок удару РФ по кораблю "Сімферополь"
Унаслідок російського удару по кораблю ВМС України "Сімферополь" загинув ще один член екіпажу. Пошуково-рятувальна операція триває, є поранені, але ситуація перебуває під контролем
Про це в ефірі Еспресо сказав речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Один із наших кораблів був уражений учора. Щодо засобів ураження - наразі триває перевірка. На жаль, маємо ще одного загиблого: під час аварійно-пошукових робіт було знайдено його тіло. Пошуково-рятувальна операція триває. Решта екіпажу перебуває в безпеці. На жаль, є також поранені, але ситуація перебуває під контролем", - зазначив Плетенчук.
Речник Військово-Морських Сил ЗСУ також додав, що наразі надається правова оцінка відповідно до українського законодавства.
"На жаль, іноді це працює і в інший бік, але це не означає, що ми зупинимося. Ми й надалі виконуємо поставлені перед нами завдання - забезпечення безпеки цивільного судноплавства, охорона нашого водного району та оборона узбережжя", - наголосив Плетенчук.
- Російська окупаційна армія завдала удару по кораблю "Сімферополь" Військово-морських сил Збройних Сил України, внаслідок чого загинув один член екіпажу.
