У Волгоградській області Росії після атаки БПЛА спалахнула пожежа на залізничній станції "Арчеда"
У ніч на понеділок, 4 серпня, у Волгоградській області РФ сталася пожежа на станції "Арчеда" після масованої атаки безпілотників
Про це повідомив Telegram-канал "ASTRA".
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що цієї ночі "силами ППО міноборони Росії була відбита масова атака БПЛА на об'єкти транспортно-енергетичної сфери Волгоградської області".
"У Фролово пожежники ліквідують загоряння технічної будівлі станції "Арчеда", вибито скло у двох прилеглих житлових будинках, пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала. Для ліквідації нерозірваного БПЛА, розташованого на залізничних коліях, тимчасово обмежено рух поїздів в районі станції "Арчеда" Фроловського району, працюють сапери. Пошкоджень колій не зафіксовано", — зазначив Бочаров.
Крім того, за його словами, в Іловлінському районі був пошкоджений високовольтний кабель, що призвело до перебоїв з електропостачанням у селищі Іловля та навколишніх населених пунктах. Також зафіксовано займання сухої трави.
Водночас в міноборони РФ повідомили, що цієї ночі нібито знищили 61 український безпілотник літакового типу. Зокрема:
- 18 – над акваторією Чорного моря,
- 12 – над територією Воронезької області,
- 11 – над територією Республіки Крим,
- 8 – над територією Бєлгородської області,
- 6 – над територією Волгоградської області,
- 2 – над територією Брянської області,
- 2 – над територією Ростовської області,
- 1 – над територією Московського регіону,
- 1 – над територією Рязанської області.
Рух поїздів на станції "Арчеда" призупинено
За даними пресслужби Приволзької залізниці, на станції "Арчеда" в місті Фролово Волгоградської області у зв'язку з падінням уламків БПЛА було призупинено рух поїздів.
"У зв'язку з подією наразі затримуються пасажирські поїзди №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург – Волгоград, №506 Саратов – Імеретинський курорт, а також приміський поїзд №6818 Алексиково – Арчеда", - йдеться в повідомленні.
Максимальний час затримки - 1,5 години.
Аеропорти вводили обмеження
Крім того, речник Федерального агентства повітряного транспорту РФ Артем Кореняко о 03:00 повідомив про тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропортах Волгограда та Тамбова з метою забезпечення безпеки польотів.
Станом на 06:00 всі обмеження були зняті.
- Впродовж минулої доби 3 серпня російська армія на війні проти України втратила 1010 військовослужбовців та десятки одиниць техніки та озброєння.
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