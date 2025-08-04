У Волгоградській області Росії після атаки БПЛА спалахнула пожежа на залізничній станції "Арчеда"

Про це повідомив Telegram-канал "ASTRA".

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що цієї ночі "силами ППО міноборони Росії була відбита масова атака БПЛА на об'єкти транспортно-енергетичної сфери Волгоградської області".

"У Фролово пожежники ліквідують загоряння технічної будівлі станції "Арчеда", вибито скло у двох прилеглих житлових будинках, пасажирська інфраструктура залізничного вокзалу не постраждала. Для ліквідації нерозірваного БПЛА, розташованого на залізничних коліях, тимчасово обмежено рух поїздів в районі станції "Арчеда" Фроловського району, працюють сапери. Пошкоджень колій не зафіксовано", — зазначив Бочаров.

Крім того, за його словами, в Іловлінському районі був пошкоджений високовольтний кабель, що призвело до перебоїв з електропостачанням у селищі Іловля та навколишніх населених пунктах. Також зафіксовано займання сухої трави.

Водночас в міноборони РФ повідомили, що цієї ночі нібито знищили 61 український безпілотник літакового типу. Зокрема:

18 – над акваторією Чорного моря,

12 – над територією Воронезької області,

11 – над територією Республіки Крим,

8 – над територією Бєлгородської області,

6 – над територією Волгоградської області,

2 – над територією Брянської області,

2 – над територією Ростовської області,

1 – над територією Московського регіону,

1 – над територією Рязанської області.

Рух поїздів на станції "Арчеда" призупинено

За даними пресслужби Приволзької залізниці, на станції "Арчеда" в місті Фролово Волгоградської області у зв'язку з падінням уламків БПЛА було призупинено рух поїздів.

"У зв'язку з подією наразі затримуються пасажирські поїзди №2 Москва – Волгоград, №89 Волгоград – Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург – Волгоград, №506 Саратов – Імеретинський курорт, а також приміський поїзд №6818 Алексиково – Арчеда", - йдеться в повідомленні.

Максимальний час затримки - 1,5 години.

Аеропорти вводили обмеження

Крім того, речник Федерального агентства повітряного транспорту РФ Артем Кореняко о 03:00 повідомив про тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропортах Волгограда та Тамбова з метою забезпечення безпеки польотів.

Станом на 06:00 всі обмеження були зняті.