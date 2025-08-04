За добу РФ втратила танк, 28 артсистем та 1010 військовослужбовців
Впродовж минулої доби 3 серпня російська армія на війні проти України втратила 1010 військовослужбовців та десятки одиниць техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1057140 (+1010) осіб;
- танків – 11069 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23079 (+8) од;
- артилерійських систем – 31053 (+28) од;
- РСЗВ – 1452 (+0) од;
- засоби ППО – 1203 (+0) од;
- літаків – 421 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77);
- крилаті ракети – 3553 (+1);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57244 (+85);
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Дані уточнюються.
- У неділю, 3 серпня, російська окупаційна армія атакувала Степногірську громаду на Запоріжжі, внаслідок чого загинули три людини.
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