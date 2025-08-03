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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Троє людей загинули внаслідок російських атак по Степногірській громаді на Запоріжжі

Троє людей загинули внаслідок російських атак по Степногірській громаді на Запоріжжі

Катерина Ганжа
3 серпня, 2025 неділя
22:18
Війна з Росією вибухи обстріл

У неділю, 3 серпня, російська окупаційна армія атакувала Степногірську громаду на Запоріжжі, внаслідок чого загинули три людини

Зміст

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

За інформаціє Федорова, ворог атакував громаду упродовж дня.

"Зруйновані приватні будинки. Внаслідок ударів загинули троє людей – чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років", - додав очільник ОВА.

  • У неділю, 3 серпня, російська окупаційна армія вдарила безпілотником по рятувальниках у прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Запорізька область
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