Троє людей загинули внаслідок російських атак по Степногірській громаді на Запоріжжі
У неділю, 3 серпня, російська окупаційна армія атакувала Степногірську громаду на Запоріжжі, внаслідок чого загинули три людини
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За інформаціє Федорова, ворог атакував громаду упродовж дня.
"Зруйновані приватні будинки. Внаслідок ударів загинули троє людей – чоловіки 50 та 40 років і жінка 58 років", - додав очільник ОВА.
- У неділю, 3 серпня, російська окупаційна армія вдарила безпілотником по рятувальниках у прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі.
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