У Воронезькій області РФ нібито після атаки БПЛА на складі лунають вибухи: населення евакуюють

Про це повідомив очільник Воронезької області Олександр Гусєв.

"Минулої ночі черговими силами ППО було виявлено та знищено декілька БПЛА над територією Воронезької області. Під час падіння їх залишків сталася пожежа на одному зі складів. У Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів", - написав він.

За попередніми даними, ніхто із громадян не постраждав. На місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації надзвичайних ситуацій.

У разі потреби для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів підготували автобуси й проводиться інструктаж з населенням для забезпечення їхньої безпеки.

Фото: https://t.me/mtv36

Натомість місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких видно та чутно, що детонація "вибухонебезпечних об'єктів" досі триває.

Згодом Гусєв оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації у межах населеного пункту Підгоренського району. Поки що детонація вибухонебезпечних об'єктів триває, зауважив він.

За його інформацією, внаслідок одного з вибухів спалахнула господарська споруда житлового будинку. Пожежу вже ліквідували. Постраждалих немає.

Також перекрито ділянку автомобільної дороги, яка проходить через селище. Йде евакуація громадян до пунктів тимчасового розміщення.