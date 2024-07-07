Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У Воронезькій області РФ нібито після атаки БПЛА на складі лунають вибухи: населення евакуюють
Оновлено

У Воронезькій області РФ нібито після атаки БПЛА на складі лунають вибухи: населення евакуюють

7 липня, 2024 неділя
10:00
Війна з Росією новини Львівщини

У Росії скаржаться на начебто нічну атаку безпілотників на Воронезьку область. Росіяни заявляють, що уламки дронів спричинили пожежу на одному зі складів та детонацію "вибухонебезпечних об'єктів". Влада оголосила евакуацію населення

Зміст

Про це повідомив очільник Воронезької області Олександр Гусєв.

"Минулої ночі черговими силами ППО було виявлено та знищено декілька БПЛА над територією Воронезької області. Під час падіння їх залишків сталася пожежа на одному зі складів. У Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів", - написав він.

За попередніми даними, ніхто із громадян не постраждав. На місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації надзвичайних ситуацій.

У разі потреби для евакуації мешканців прилеглих населених пунктів підготували автобуси й проводиться інструктаж з населенням для забезпечення їхньої безпеки. 

Фото: https://t.me/mtv36

Натомість місцеві телеграм-канали публікують відео, на яких видно та чутно, що детонація "вибухонебезпечних об'єктів" досі триває.

Згодом Гусєв оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації у межах населеного пункту Підгоренського району. Поки що детонація вибухонебезпечних об'єктів триває, зауважив він. 

За його інформацією, внаслідок одного з вибухів спалахнула господарська споруда житлового будинку. Пожежу вже ліквідували. Постраждалих немає.

Також перекрито ділянку автомобільної дороги, яка проходить через селище. Йде евакуація громадян до пунктів тимчасового розміщення. 

  • У ніч на суботу, 6 липня, Єйський, Ленінградський і Павлівський райони Краснодарського краю зазнали масованої атаки дронів. Пошкоджено 2 нафтобази та вежу мобільного зв'язку.
Теги:
Відео
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Читайте також:
5 липня, 2024 п'ятниця
Росіяни користуються успіхами й розвивають наступ, - DeepState про Торецький напрямок
Віктор Орбан і Володимир Путін
6 липня, 2024 субота
Візит Орбана до Москви спровокував конфлікт між Угорщиною та Німеччиною, - Bloomberg
ПС використали макети
6 липня, 2024 субота
Удари по аеродромах у Кривому Розі та Южному: росіяни витратили "іскандери" на макети
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 40.93
  • EUR
    Купівля 43.63
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 липня
10:10
Міністри закордонних справ Великої Британії і Німеччини Девід Леммі та Анналена Бербок
Очільник МЗС Британії здійснив свій перший візит на новій посаді до Німеччини
10:02
OPINION
Павло Клімкін
Праві — це нова нормальність європейської політики
10:00
Свято в Україні
7 липня професійне свято відзначають одразу два види ЗСУ: кого привітати у цей день
09:52
Україна-НАТО
"Нищите ворогів на морі, суходолі та в повітрі": Сирський привітав Військово-Морські сили із професійним святом
09:32
ГУР уразило військові об’єкти росіян у тимчасово окупованих Дебальцевому та Новолуганському
09:21
Ексклюзив
Після вибуху у ворожому таборі неподалік Маріуполя окупанти залучали швидкі з сусідніх районів, - Андрющенко
09:18
сектор Гази
У Газі обстріляли школу: загинули щонайменше 16 людей, десятки поранених
08:45
В Індії обвалилася п'ятиповерхівка: щонайменше 7 людей загинули, ще декілька можуть бути під завалами
08:31
збірна Англії, Євро-2024
Євро-2024: результати матчів 6 липня
08:26
ЗСУ
На фронті за минулу добу сталося 151 боєзіткнення, найбільше атак окупантів Сили оборони відбили на Покровському напрямку
08:24
окупанти Маріуполь
За минулу добу окупанти вбили 2 жителів Донеччини, ще 8 поранені
08:14
Обстріл Дніпропетровщини 7 линя
Росіяни вночі атакували Нікопольщину і Павлоград: є постраждалі
08:13
обстріл, ППО
Вночі РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" та 13 БПЛА: що збила українська ППО
08:00
OPINION
Мирослав Гай
Війську слід позбутися паперової бюрократії
07:49
Японія і Камбоджа допоможуть з розмінуванням України
07:33
Саміт ЄС, Віктор Орбан
ISW: Орбан хоче переключити увагу Заходу з підтримки України на мирні переговори
07:23
Інфографіка
втрати окупантів
Крилата ракета, 40 артсистем і понад 1000 окупантів: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:17
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ тримає в Азовському морі 3 кораблі, вони не є ракетоносіями
00:11
Родрі, збірна Іспанії, Євро-2024
Визначилися півфінальні пари Євро-2024
00:07
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, субота
6 липня
23:58
Збірна Нідерландів, Євро-2024
Нідерланди перемогли Туреччину та вийшли у півфінал Євро-2024
23:34
ЗСУ
Генштаб: росіяни найактивніше наступають на Покровському напрямку, з початку доби - 41 атака
22:43
чеський хокеїст Домінік Гашек
"Покидьок вирушив до терористичної РФ, щоб потиснути руку військовому злочинцю", - легендарний хокеїст засудив вчинок Орбана
22:11
Магомед Омаров
Стрілянина у Дагестані: батька одного з учасників теракту затримали у справі про шахрайство
21:43
Ексклюзив
путін путлер
Зараз добре видно, що Путін демонструє кроки, щоб воювати довго, – політолог Морозов
21:42
Граніт Джака, Джуд Беллінгем, збірна Англії, збірна Швейцарії, Євро-2024
Англія по пенальті перемогла Швейцарію і вийшла у півфінал Євро-2024
21:35
Джо Байден
Взимку лікар Байдена зустрічався у Білому домі зі знавцем хвороби Паркінсона, - New York Post
21:25
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 липня: на чорному ринку долар знову коштує 41 грн
20:55
На фото: Лідер Малі Ассімі Гоїта
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо "безповоротно відвертаються" від ECOWAS
20:53
ПС використали макети
Удари по аеродромах у Кривому Розі та Южному: росіяни витратили "іскандери" на макети
20:45
Ексклюзив
Дональд Трамп
Якщо американці вирішили голосувати за людину, яка причетна до штурму Капітолія, то жодні дебати їх не переконають, - Портников
20:25
Один із затриманих за підготовку до державного перевороту в Киргизстані
Збирали спортсменів, скуповували зброю й форму силовиків: спецслужба Киргизстану каже, що зірвала підготовку держперевороту на День незалежності
20:23
Еліна Світоліна, Вімблдон
Світоліна перемогла Жабер і стала єдиною українкою, яка вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона
20:12
Вірменія
Eagle Partner 2024: У Вірменії проведуть військові навчання спільно зі США
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
1941: наприкінці червня
20:04
Оновлено
Вогонь, пожежа
Росіяни заявили про масовану атаку дронів на Кубань: пошкоджено 2 нафтобази та вежу мобільного зв'язку
19:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Віталій Портников назвав умови, за яких російсько-українська війна завершиться назавжди
19:28
F-16
Румунія піднімала в небо винищувачі через російську атаку на південь України
19:16
Ексклюзив
ракетний комплекс "Патріот"
Батареї Patriot у Жешуві підпорядковуються рішенням американських командирів: польський політик Борусевич про прикриття України ППО з території Польщі
19:04
Військово-лікарська комісія, ВЛК
Як часто потрібно проходити ВЛК військовозобов'язаним: під час воєнного стану є одна особливість
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV