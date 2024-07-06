В Росії заявили про атаку БПЛА на Краснодарський край: горять резервуари з паливом
Росія звинуватила Україну в атаці безпілотників на три населені пункти у Краснодарському краї у ніч на суботу, 6 липня: заявляють про нібито загоряння резервуарів з паливом
Про це заявляють в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.
Вказано, що атак у ніч із 5 на 6 липня нібито зазнали об'єкти у Єйському, Ленінградському і Павловському районах.
В Єйську дрони нібито збила ППО. Водночас внаслідок падіння уламків, мовляв, виникли "незначні пошкодження" вишки стільникового зв'язку.
"Також атаку безпілотників відбито в станиці Павлівській. Після падіння фрагментів БПЛА на нафтобазі сталося загоряння резервуарів зі зберігання палива. У станиці Ленінградській унаслідок атаки БПЛА - загоряння резервуара з паливом", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Пожежа на НПЗ Лукойлу в Комі, масштабне загоряння у Москві й бавовна у тимчасово окупованих Криму та Луганську: де в росіян вибухало та палало цього тижня (27.05-02.06.2024)
В російському оперштабі заявили, що постраждалих немає, на місцях ліквідовують загоряння.
- 6 червня в Росії заявили про нібито атаку безпілотників на нафтопереробний завод в Ростовській області. Натомість дрони ГУР уразили нафтобазу на Білгородщині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе