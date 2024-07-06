В Росії заявили про атаку БПЛА на Краснодарський край: горять резервуари з паливом

Про це заявляють в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.

Вказано, що атак у ніч із 5 на 6 липня нібито зазнали об'єкти у Єйському, Ленінградському і Павловському районах.

В Єйську дрони нібито збила ППО. Водночас внаслідок падіння уламків, мовляв, виникли "незначні пошкодження" вишки стільникового зв'язку.

"Також атаку безпілотників відбито в станиці Павлівській. Після падіння фрагментів БПЛА на нафтобазі сталося загоряння резервуарів зі зберігання палива. У станиці Ленінградській унаслідок атаки БПЛА - загоряння резервуара з паливом", - йдеться у повідомленні.

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В російському оперштабі заявили, що постраждалих немає, на місцях ліквідовують загоряння.