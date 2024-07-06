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В Росії заявили про атаку БПЛА на Краснодарський край: горять резервуари з паливом

6 липня, 2024 субота
04:25
Війна з Росією Вогонь, пожежа

Росія звинуватила Україну в атаці безпілотників на три населені пункти у Краснодарському краї у ніч на суботу, 6 липня: заявляють про нібито загоряння резервуарів з паливом

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Про це заявляють в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.

Вказано, що атак у ніч із 5 на 6 липня нібито зазнали об'єкти у Єйському, Ленінградському і Павловському районах. 

В Єйську дрони нібито збила ППО. Водночас внаслідок падіння уламків, мовляв, виникли "незначні пошкодження" вишки стільникового зв'язку. 

"Також атаку безпілотників відбито в станиці Павлівській. Після падіння фрагментів БПЛА на нафтобазі сталося загоряння резервуарів зі зберігання палива. У станиці Ленінградській унаслідок атаки БПЛА - загоряння резервуара з паливом", - йдеться у повідомленні. 

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В російському оперштабі заявили, що постраждалих немає, на місцях ліквідовують загоряння. 

  • 6 червня в Росії заявили про нібито атаку безпілотників на нафтопереробний завод в Ростовській області. Натомість дрони ГУР уразили нафтобазу на Білгородщині.

Теги:
Росія
безпілотник
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