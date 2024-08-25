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Головна Війна з Росією У Воронезькій області РФ після атаки дронів горить і вибухає склад боєприпасів: евакуйовано 600 місцевих жителів

У Воронезькій області РФ після атаки дронів горить і вибухає склад боєприпасів: евакуйовано 600 місцевих жителів

Марія Науменко
25 серпня, 2024 неділя
15:20
Війна з Росією вибух у Воронезькій області

У неділю, 25 серпня, у Росії заявили, що у Воронезькій області досі горить склад боєприпасів після атаки безпілотників. Місцева влада евакуювала 600 місцевих жителів

Зміст

Про це повідомляє російський Telegram-канал "ЧТД".

Згідно з повідомленням, після атаки безпілотників у Воронезькій області сталася "детонація вибухонебезпечних об'єктів" на складі боєприпасів, унаслідок чого розгорілася сильна пожежа. 

"Вибухи не припинялися кілька годин, сапери продовжують роботу, в'їзд у небезпечну зону залишається під забороною. У регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації", - пише ЧТД. 

За інформацією місцевого Telegram-каналу "Типичный Воронеж", активна фаза детонації вибухонебезпечних об'єктів припинилася лише вранці. 

"На місці події вже почали працювати групи розмінування. Після них на найближчу територію зможуть увійти представники інших служб і відомств, зокрема комісії з оцінки завданих збитків цивільним будівлям", - йдеться у повідомленні.

Наразі ж вхід і в'їзд у населені пункти, з яких було здійснено евакуацію громадян, категорично заборонені. 

  • Головне управління розвідки Міністерства оборони України оригінально привітало українців з Днем Незалежності, знищивши склад з 5 тисячами тон боєприпасів у Воронезькій області РФ.

Теги:
Росія
Військові новини
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