У Воронезькій області РФ після атаки дронів горить і вибухає склад боєприпасів: евакуйовано 600 місцевих жителів

Про це повідомляє російський Telegram-канал "ЧТД".

Згідно з повідомленням, після атаки безпілотників у Воронезькій області сталася "детонація вибухонебезпечних об'єктів" на складі боєприпасів, унаслідок чого розгорілася сильна пожежа.

"Вибухи не припинялися кілька годин, сапери продовжують роботу, в'їзд у небезпечну зону залишається під забороною. У регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації", - пише ЧТД.

За інформацією місцевого Telegram-каналу "Типичный Воронеж", активна фаза детонації вибухонебезпечних об'єктів припинилася лише вранці.

"На місці події вже почали працювати групи розмінування. Після них на найближчу територію зможуть увійти представники інших служб і відомств, зокрема комісії з оцінки завданих збитків цивільним будівлям", - йдеться у повідомленні.

Наразі ж вхід і в'їзд у населені пункти, з яких було здійснено евакуацію громадян, категорично заборонені.