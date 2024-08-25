У Воронезькій області РФ після атаки дронів горить і вибухає склад боєприпасів: евакуйовано 600 місцевих жителів
У неділю, 25 серпня, у Росії заявили, що у Воронезькій області досі горить склад боєприпасів після атаки безпілотників. Місцева влада евакуювала 600 місцевих жителів
Про це повідомляє російський Telegram-канал "ЧТД".
Згідно з повідомленням, після атаки безпілотників у Воронезькій області сталася "детонація вибухонебезпечних об'єктів" на складі боєприпасів, унаслідок чого розгорілася сильна пожежа.
"Вибухи не припинялися кілька годин, сапери продовжують роботу, в'їзд у небезпечну зону залишається під забороною. У регіоні оголошено режим надзвичайної ситуації", - пише ЧТД.
За інформацією місцевого Telegram-каналу "Типичный Воронеж", активна фаза детонації вибухонебезпечних об'єктів припинилася лише вранці.
"На місці події вже почали працювати групи розмінування. Після них на найближчу територію зможуть увійти представники інших служб і відомств, зокрема комісії з оцінки завданих збитків цивільним будівлям", - йдеться у повідомленні.
Наразі ж вхід і в'їзд у населені пункти, з яких було здійснено евакуацію громадян, категорично заборонені.
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оригінально привітало українців з Днем Незалежності, знищивши склад з 5 тисячами тон боєприпасів у Воронезькій області РФ.
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