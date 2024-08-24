"Святковий гуркіт ― аж до небес!" У Воронезькій області РФ розвідниками ГУР знищено склад з 5 тисячами тон боєприпасів
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оригінально привітало українців з Днем Незалежності, знищивши склад з 5 тисячами тон боєприпасів у Воронезькій області РФ
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"24 серпня 2024 року воїни ГУР МО України завдали успішного вогневого ураження по польовому складу боєприпасів, розташованому поблизу населеного пункту Острогозьк Воронезької області Росії", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ГУР, військовий об'єкт належав угрупованню військ "Запад" збройних сил Росії. На його території зберігались артилерійські й танкові снаряди, набої для стрілецької зброї та ракети класу “земля-повітря”.
У ГУР зазначили, що загалом було знищено понад п’ять тисяч тонн боєприпасів.
"Детонація ― триває! Святковий гуркіт ― аж до небес! Продовжуємо боротьбу! З Днем Незалежності України, громадяни! Слава Україні", - привітали у Головному управлінні розвідки.
Воронезький Telegtam-канал "Жесть Воронеж" показав кадри детонації боєприпасів на складі в Острогозьку.
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що детонація вибухонебезпечних об'єктів сталася після атаки БПЛА.
"В Острогозькому районі після знищення кількох БПЛА почалася пожежа, яка спричинила детонацію. Унаслідок атаки постраждало двоє людей, одна з них перебуває у важкому стані з осколковими пораненнями", - зазначив він.
- 22 серпня кіберфахівці української розвідки здійснили атаку на сервери російських телеканалів і показали в прайм-таймі відеоролики про війну в Україні.
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