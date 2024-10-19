Росіяни двічі атакували КАБами Запоріжжя: є постраждалі і руйнування
Увечері суботи, 19 жовтня, у Запоріжжі пролунали гучні вибухи. Російські війська завдали удару по місту, внаслідок чого поранень зазнали троє людей
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, росіяни завдали два удари КАБами по центру Запоріжжя.
Станом на 18:50 відомо про трьох поранених. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.
"Вибухи у Запоріжжі", - написав Федоров у телеграм близько 18:04.
До цього у регіоні оголосили загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).
Згодом місцеві пабліки повідомили, що в одному з районів Запоріжжя видно дим.
- Цього ж дня російські окупанти обстріляли Білозерку, що на Херсонщині. Від отриманих травм загинув 33-річний чоловік.
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