Росіяни двічі атакували КАБами Запоріжжя: є постраждалі і руйнування

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, росіяни завдали два удари КАБами по центру Запоріжжя.

Станом на 18:50 відомо про трьох поранених. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будівлі.

"Вибухи у Запоріжжі", - написав Федоров у телеграм близько 18:04.

До цього у регіоні оголосили загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Згодом місцеві пабліки повідомили, що в одному з районів Запоріжжя видно дим.