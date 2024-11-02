У жовтні росіяни пошкодили у Харкові майже 400 житлових будинків

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що дані про пошкодження будівель у місті внаслідок обстрілів РФ збираються з початку війни, але цього разу їх оприлюднили вперше.

"Аби і харків'яни, і наші партнери в Україні та за кордоном могли на власні очі побачити, з якими викликами щодня стикається місто, яких збитків зазнає і скільки зусиль вкладається в його відбудову", - пояснив Терехов.

Так, за даними міської влади, у жовтні 2024 року у Харкові пошкоджено 380 житлових будинків, 4648 вікон у квартирах, 160 покрівель та 789 скління балконів. Відповідно закрито 4273 вікна та 698 балконів, відремонтовано 103 покрівлі.



За словами мера, на ліквідацію наслідків кожного обстрілу залучалося понад 450 спеціалістів комунальних служб і до 50 одиниць спецтехніки.