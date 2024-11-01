Росіяни атакували Харків: пошкоджено житлові будинки

Якою буде погода 1 листопада і коли прийде похолодання: прогноз Наталки Діденко

Завод німецького концерну Rheinmetall в Україні відреагував на погрози Пєскова

"Не стій, як боягуз, підійди": Том Йорк на концерті різко відповів глядачеві, який зажадав осуду дій Ізраїлю в Газі