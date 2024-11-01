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Росіяни атакували Харків: пошкоджено житлові будинки

Юлія Лаврук
1 листопада, 2024 п'ятниця
16:26
Війна з Росією новини Львівщини

Російські окупанти в п'ятницю, 1 листопада, атакували Харків. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що внаслідок російського удару пошкоджено житловий приватний будинок та багатоповерхівки. За словами Синєгубова, інформація щодо потерпілих з'ясовується.

О 16:06 очільник ОВА повідомляв про вибухи в Харкові.

  • Увечері 30 жовтня РФ обстріляла житловий будинок у Харкові. Загинули дві дитини й чоловік, 36 людей дістали поранення. Пошуково-рятувальну операцію завершено.
Теги:
Новини
Україна
Харків
російська армія
окупанти
Харківщина
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