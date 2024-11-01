Росіяни атакували Харків: пошкоджено житлові будинки
Російські окупанти в п'ятницю, 1 листопада, атакували Харків. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що внаслідок російського удару пошкоджено житловий приватний будинок та багатоповерхівки. За словами Синєгубова, інформація щодо потерпілих з'ясовується.
О 16:06 очільник ОВА повідомляв про вибухи в Харкові.
- Увечері 30 жовтня РФ обстріляла житловий будинок у Харкові. Загинули дві дитини й чоловік, 36 людей дістали поранення. Пошуково-рятувальну операцію завершено.
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