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Офіційно не пропонували нічого, – Координаційний штаб про оприлюднені Росією списки полонених

Юлія Лаврук
3 грудня, 2024 вiвторок
14:42
Війна з Росією

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими прокоментували заяви російської сторони про нібито готовність до обмінів, зазначивши, що офіційних пропозицій Україна не отримувала

Зміст

Про це повідомив секретар Координаційного штабу, бригадний генерал Дмитро Усов.

"З російської сторони лунають гучні заяви про кількість полонених, яких вони начебто можуть поміняти, з'являються навіть списки. Звісно, офіційними каналами жодних реальних пропозицій ми не отримували", – сказав Усов.

У Координаційному штабі проаналізували поширені списки, та зазначили, що з них сімох полонених уже обміняли, також трапляється чимало помилок у прізвищах та датах народження. Крім того, у списках є 14 цивільних.

"Тобто, російські пропагандисти пропонують міняти на своїх військових наших звичайних громадян, що є порушенням міжнародного гуманітарного права", – наголосив Усов.

За його словами, реальні пропозиції від російської сторони Україна отримує лише щодо обміну полонених, захоплених на Курському напрямку. Водночас полонені росіяни з інших регіонів російську владу не цікавлять, зазначили в Координаційному штабі.

Дмитро Усов також додав, що в оприлюднених Росією списках немає важкопоранених та жінок. Він зазначив, що саме ці категорії слід повертати згідно з міжнародним гуманітарним правом у першу чергу.

"Росія не дотримується жодних законів війни й не бажає цього робити. Доля власних громадян російську так звану владу як не цікавила, так і не цікавить. Пропагандисти грають на публіку. Реальні ж механізми повернення – репатріація, змішані медичні комісії, обмін "всіх на всіх" – досі надійно заблоковані кремлем", – резюмував Усов.

Що передувало

Уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова звинуватила Україну в нібито затягуванні обміну полоненими. За її словами, Україна нібито не погоджується забрати українських військовослужбовців, які понад рік, як каже омбудсменка, утримуються на території РФ.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву Москалькової та спростував дані ворога. Він наголосив, що Україна не затягує і не затягувала зі здійсненням обмінів, а навпаки заявила про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію. 

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
полонені
обмін полоненими
Військові новини
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