У 2025 році українці зможуть подати онлайн-заяву про репарації за злочини РФ, - Федоров

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за результатами зустрічі з командою міжнародного Реєстру збитків для України.

"У 2025-му запустимо всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих РФ. Зараз посилюватимемо команду та фіналитимемо всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до Реєстру", - заявив він.

Також, за словами міністра, у Дії додадуть заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоди життю та здоровʼю, у кого знищили автівки та інші види збитків.

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Зазначається, що ще у квітні спеціалісти почали збирати інформацію про знищене житло до Реєстру. За словами очільника Мінцифри, найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

"Це важливий механізм, по суті, основа для майбутніх репарацій. Чим більше заяв, тим чіткіше розуміння світу про шкоду, якої завдала Росія Україні", - наголосив Федоров.

Найпоширенішими причинами збитків для подання заяв є бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні, артилерійський обстріл, повітряна атака, окупація населеного пункту, руйнування Каховської ГЕС.

"Якщо ви чи ваші рідні постраждали від дій Росії - подавайте заяви до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія. Світ повинен знати все про злочини країни-терориста", - підкреслив міністр цифрової трансформації України.