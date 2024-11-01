У жовтні росіяни запустили по Україні понад 2 тисячі дронів, - Генштаб

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"З них 1185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць локаційно втрачено, ще 29 БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору нашої держави", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що загалом з початку року противник запустив по території України 6987 ударних БПЛА. Переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі.

"Завдяки професіоналізму та майстерності військовослужбовців Сил оборони від російського повітряного терору вдалося врятувати тисячі життів наших людей, уберегти від руйнувань сотні домівок українських громадян та важливих об’єктів держави. Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо", - наголосили в Генштабі.