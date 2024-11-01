Вночі ППО знищила 31 ворожий БПЛА та одну керовану авіаційну ракету

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 1 листопада 2024 року (із 18.00 31 жовтня) ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини, також атакував 48-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ – РФ. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю", - йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Зазначається, що станом на 08:00 підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА. 14 безпілотників локаційно втрачено, три БПЛА полетіли у напрямку Білорусі.

"Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей", - додали в Повітряних силах.

Повідомляється, що протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.