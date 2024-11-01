Вночі ППО знищила 31 ворожий БПЛА та одну керовану авіаційну ракету
У ніч на 1 листопада російські окупанти атакували Україну керованими авіаційними ракетами та безпілотниками. Силам протиповітряної борони вдалося знищити 31 ворожий БПЛА та одну керовану авіаційну ракету
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 1 листопада 2024 року (із 18.00 31 жовтня) ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Херсонщини, також атакував 48-ма ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ – РФ. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю", - йдеться у повідомленні.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Зазначається, що станом на 08:00 підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА. 14 безпілотників локаційно втрачено, три БПЛА полетіли у напрямку Білорусі.
"Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59/69, решта, через активну протидію, не досягла цілей", - додали в Повітряних силах.
Повідомляється, що протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях.
- Ввечері 31 жовтня РФ атакувала низку регіонів України. Пролунали вибухи, є постраждалі.
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