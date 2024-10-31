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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ атакувала низку регіонів України ввечері 31 жовтня: в Харкові й Одесі пролунали вибухи, в Києві працювала ППО
Оновлено

РФ атакувала низку регіонів України ввечері 31 жовтня: в Харкові й Одесі пролунали вибухи, в Києві працювала ППО

Ольга Бабишена
31 жовтня, 2024 четвер
21:20
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Російська терористична армія ввечері четверга, 31 жовтня, запустила по Україні удані безпілотники та ракети. Під атакою опинились Полтавщина, Харківщина, Одещина, у Київській області й столиці працювала ППО

Зміст

Про це інформують Повітряні сили. 

О 17:48 окупанти запустили безпілотники у напрямку Сумської області. Вони продовжили рух з Сумщини на захід та на межі Харківської та Полтавської областей на південь. 

Станом на 18:35 БПЛА рухались: 

  • з Сумщини, курс західний
  • з Сумщини, курсом на Полтавщину
  • на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс південний

О 19:08 ворожі безпілотники перебували

  • в західній та північно-західній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний
  • на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний
  • в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний
  • в західній частині Дніпропетровської області, курс західний

Також було відомо про БПЛА у напрямку Кривого Рогу. 

Рух ударних безпілотників станом на 20:00:

  • західніше Чернігова, курс західний
  • в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний
  • в районі Обухова Київської області, курс західний
  •  на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний
  • в західній частині Полтавщини, курс західний
  • курсом на Дніпро з півночі
  • на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний
  • у східній частині Миколаївщини, курс південно-західний
  • західніше Харкова, курс південний

Станом на 20:51 ворожі БПЛА фіксували

  • декілька груп північніше та західніше Києва, курс західний
  • на межі Вінницької та Житомирської областей, курс західний
  • на півночі Черкаської області, курс західний
  • з Кіровоградщини, курсом на Миколаївщину
  • східніше Кривого Рогу, курс південно-західний
  • в північній частині Дніпропетровської області, курс південний (Павлоград)
  • в західній частині Харківської області, курс південний
  • західніше Полтави, курс південно-східний

Також окупанти запустили по Україні ракети. 

Станом на 20:59 швидкісну ціль фіксували у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області, згодом керована авіаційна ракета летіла  у напрямку Південного або Очакова та Одеси й Чорноморська. 

Ворог атакував Полтавську громаду

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. 

"Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом", - написав він о 19:49. 

У Києві й області працювала ППО

У Київській ОВА поінформували, що у повітряному просторі регіону зафіксували ворожі безпілотники. 

"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні. 

О 20:41 у Київській МВА повідомили про роботу ППО у столиці. 

Вибухи у Харкові

О 20:57 Повітряні сили попередили про КАБ у напрямку Харкова. 

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов за хвилину повідомив, що росіяни завдають ударів і закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях. 

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті лунали вибухи. 

Пізніше Синєгубов повідомив, що один з КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа.

"Профільні служби виїхали на огляд. Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях міста Харків. Деталі зʼясовуються", - додав він. 

Станом на 21:17 інформації про постраждалих у Харкові не надходило. 

Вибухи в Одесі

О 21:09 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про звук вибуху. 

До цього Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Одеси та Чорноморська. 

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
Росія
Одеса
Харків
ППО
російська армія
Київщина
Полтавщина
безпілотник
новини Києва
повітряна тривога
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