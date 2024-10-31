РФ атакувала низку регіонів України ввечері 31 жовтня: в Харкові й Одесі пролунали вибухи, в Києві працювала ППО
Російська терористична армія ввечері четверга, 31 жовтня, запустила по Україні удані безпілотники та ракети. Під атакою опинились Полтавщина, Харківщина, Одещина, у Київській області й столиці працювала ППО
Про це інформують Повітряні сили.
О 17:48 окупанти запустили безпілотники у напрямку Сумської області. Вони продовжили рух з Сумщини на захід та на межі Харківської та Полтавської областей на південь.
Станом на 18:35 БПЛА рухались:
- з Сумщини, курс західний
- з Сумщини, курсом на Полтавщину
- на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс південний
О 19:08 ворожі безпілотники перебували:
- в західній та північно-західній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний
- на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний
- в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний
- в західній частині Дніпропетровської області, курс західний
Також було відомо про БПЛА у напрямку Кривого Рогу.
Рух ударних безпілотників станом на 20:00:
- західніше Чернігова, курс західний
- в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний
- в районі Обухова Київської області, курс західний
- на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний
- в західній частині Полтавщини, курс західний
- курсом на Дніпро з півночі
- на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний
- у східній частині Миколаївщини, курс південно-західний
- західніше Харкова, курс південний
Станом на 20:51 ворожі БПЛА фіксували:
- декілька груп північніше та західніше Києва, курс західний
- на межі Вінницької та Житомирської областей, курс західний
- на півночі Черкаської області, курс західний
- з Кіровоградщини, курсом на Миколаївщину
- східніше Кривого Рогу, курс південно-західний
- в північній частині Дніпропетровської області, курс південний (Павлоград)
- в західній частині Харківської області, курс південний
- західніше Полтави, курс південно-східний
Також окупанти запустили по Україні ракети.
Станом на 20:59 швидкісну ціль фіксували у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області, згодом керована авіаційна ракета летіла у напрямку Південного або Очакова та Одеси й Чорноморська.
Ворог атакував Полтавську громаду
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом", - написав він о 19:49.
У Києві й області працювала ППО
У Київській ОВА поінформували, що у повітряному просторі регіону зафіксували ворожі безпілотники.
"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.
О 20:41 у Київській МВА повідомили про роботу ППО у столиці.
Вибухи у Харкові
О 20:57 Повітряні сили попередили про КАБ у напрямку Харкова.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов за хвилину повідомив, що росіяни завдають ударів і закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях.
Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті лунали вибухи.
Пізніше Синєгубов повідомив, що один з КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа.
"Профільні служби виїхали на огляд. Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях міста Харків. Деталі зʼясовуються", - додав він.
Станом на 21:17 інформації про постраждалих у Харкові не надходило.
Вибухи в Одесі
О 21:09 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про звук вибуху.
До цього Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Одеси та Чорноморська.
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