РФ атакувала низку регіонів України ввечері 31 жовтня: в Харкові й Одесі пролунали вибухи, в Києві працювала ППО

Про це інформують Повітряні сили.

О 17:48 окупанти запустили безпілотники у напрямку Сумської області. Вони продовжили рух з Сумщини на захід та на межі Харківської та Полтавської областей на південь.

Станом на 18:35 БПЛА рухались:

з Сумщини, курс західний

з Сумщини, курсом на Полтавщину

на межі Полтавщини та Дніпропетровщини, курс південний

О 19:08 ворожі безпілотники перебували:

в західній та північно-західній частині Чернігівської області, курс західний/південно-західний

на межі Сумської та Полтавської областей, курс південно-західний

в західній та східній частинах Полтавської області, курс південно-західний

в західній частині Дніпропетровської області, курс західний

Також було відомо про БПЛА у напрямку Кривого Рогу.

Рух ударних безпілотників станом на 20:00:

західніше Чернігова, курс західний

в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний

в районі Обухова Київської області, курс західний

на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний

в західній частині Полтавщини, курс західний

курсом на Дніпро з півночі

на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний

у східній частині Миколаївщини, курс південно-західний

західніше Харкова, курс південний

Станом на 20:51 ворожі БПЛА фіксували:

декілька груп північніше та західніше Києва, курс західний

на межі Вінницької та Житомирської областей, курс західний

на півночі Черкаської області, курс західний

з Кіровоградщини, курсом на Миколаївщину

східніше Кривого Рогу, курс південно-західний

в північній частині Дніпропетровської області, курс південний (Павлоград)

в західній частині Харківської області, курс південний

західніше Полтави, курс південно-східний

Також окупанти запустили по Україні ракети.

Станом на 20:59 швидкісну ціль фіксували у напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області, згодом керована авіаційна ракета летіла у напрямку Південного або Очакова та Одеси й Чорноморська.

Ворог атакував Полтавську громаду

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом", - написав він о 19:49.

У Києві й області працювала ППО

У Київській ОВА поінформували, що у повітряному просторі регіону зафіксували ворожі безпілотники.

"Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

О 20:41 у Київській МВА повідомили про роботу ППО у столиці.

Вибухи у Харкові

О 20:57 Повітряні сили попередили про КАБ у напрямку Харкова.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов за хвилину повідомив, що росіяни завдають ударів і закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті лунали вибухи.

Пізніше Синєгубов повідомив, що один з КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа.

"Профільні служби виїхали на огляд. Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях міста Харків. Деталі зʼясовуються", - додав він.

Станом на 21:17 інформації про постраждалих у Харкові не надходило.

Вибухи в Одесі

О 21:09 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про звук вибуху.

До цього Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Одеси та Чорноморська.

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