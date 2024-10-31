Росія атакувала Полтаву БПЛА: внаслідок падіння уламків постраждали люди, зайнялись пожежі

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом", - написав він о 19:49.

Близько 23:00 у ДСНС поінформували про наслідки російської атаки. Внаслідок падіння уламків російських безпілотників сталися пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах.

"Підрозділи ДСНС врятували 2-х постраждалих мешканців. Наразі дві пожежі ліквідовано, ще дві локалізовано. Триває ліквідація", - розповіли надзвичайники.