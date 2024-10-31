Росія атакувала Полтаву БПЛА: внаслідок падіння уламків постраждали люди, зайнялись пожежі
Російська окупаційна армія ввечері четверга, 31 жовтня, атакувала безпілотниками Полтаву. Внаслідок падіння уламків зафіксували пожежі та руйнування, постраждали люди
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Ворог атакував Полтавську громаду. Деталі згодом", - написав він о 19:49.
Близько 23:00 у ДСНС поінформували про наслідки російської атаки. Внаслідок падіння уламків російських безпілотників сталися пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах.
"Підрозділи ДСНС врятували 2-х постраждалих мешканців. Наразі дві пожежі ліквідовано, ще дві локалізовано. Триває ліквідація", - розповіли надзвичайники.
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