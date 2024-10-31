Росія вдарила КАБом по цивільному підприємству на Харківщині: 3 постраждалих

О 20:57 Повітряні сили попередили про КАБ у напрямку Харкова.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов за хвилину повідомив, що росіяни завдають ударів і закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях. Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті лунали вибухи.

Пізніше Синєгубов поінформував, що один з КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа.

"Профільні служби виїхали на огляд. Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях міста Харків. Деталі зʼясовуються", - додав він.

Згодом очільник ОВА вказав, що в Дергачах КАБ влучив у цивільне підприємство. Постраждали троє людей: у них зафіксували гостру реакцію на стрес.