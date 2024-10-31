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Росія вдарила КАБом по цивільному підприємству на Харківщині: 3 постраждалих

Ольга Бабишена
31 жовтня, 2024 четвер
21:37
Війна з Росією Ілюстративне фото

Російські терористи ввечері 31 жовтня атакували керованою авіаційною бомбою підприємство у Харківській області, внаслідок чого постраждали троє людей

Зміст

О 20:57 Повітряні сили попередили про КАБ у напрямку Харкова. 

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов за хвилину повідомив, що росіяни завдають ударів і закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях. Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті лунали вибухи. 

Пізніше Синєгубов поінформував, що один з КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа.

"Профільні служби виїхали на огляд. Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях міста Харків. Деталі зʼясовуються", - додав він. 

Згодом очільник ОВА вказав, що в Дергачах КАБ влучив у цивільне підприємство. Постраждали троє людей: у них зафіксували гостру реакцію на стрес. 

  • Разом з тим російська терористична армія 31 жовтня запустила по Україні удані безпілотники та ракети. Під атакою опинились Полтавщина, Одещина, у Київській області й столиці працювала ППО. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Харківщина
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