Росія вдарила КАБом по цивільному підприємству на Харківщині: 3 постраждалих
Російські терористи ввечері 31 жовтня атакували керованою авіаційною бомбою підприємство у Харківській області, внаслідок чого постраждали троє людей
О 20:57 Повітряні сили попередили про КАБ у напрямку Харкова.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов за хвилину повідомив, що росіяни завдають ударів і закликав жителів Харкова та району перебувати в укриттях. Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті лунали вибухи.
Пізніше Синєгубов поінформував, що один з КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа.
"Профільні служби виїхали на огляд. Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях міста Харків. Деталі зʼясовуються", - додав він.
Згодом очільник ОВА вказав, що в Дергачах КАБ влучив у цивільне підприємство. Постраждали троє людей: у них зафіксували гостру реакцію на стрес.
- Разом з тим російська терористична армія 31 жовтня запустила по Україні удані безпілотники та ракети. Під атакою опинились Полтавщина, Одещина, у Київській області й столиці працювала ППО.
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