Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Одещині: поранені два рятувальники
Увечері четверга, 31 жовтня, російська армія атакувала пожежну частину в Одесі ракетою. Внаслідок ворожого удару постраждали два рятувальники
О 21:09 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про звук вибуху.
До цього Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Одеси та Чорноморська.
Близько опівночі у ДСНС повідомили, що росіяни вдарили ракетою по пожежній частині.
"Двоє рятувальників, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, отримали поранення, наразі вони в лікарні, з ними працюють медики", - йдеться у повідомленні.
Крім того, пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.
- Разом з тим російська терористична армія 31 жовтня запустила по Україні удані безпілотники та ракети. Під атакою опинились Полтавщина, Одещина, у Київській області й столиці працювала ППО.
- Харківщину окупанти атакували КАБом. Внаслідок влучання в цивільне підприємство постраждало троє людей.
- На Полтавщині внаслідок падіння уламків зафіксували пожежі та руйнування, постраждали люди.
- Актуальне
- Важливе