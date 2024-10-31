Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Одещині: поранені два рятувальники

О 21:09 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про звук вибуху.

До цього Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Одеси та Чорноморська.

Близько опівночі у ДСНС повідомили, що росіяни вдарили ракетою по пожежній частині.

"Двоє рятувальників, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, отримали поранення, наразі вони в лікарні, з ними працюють медики", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.