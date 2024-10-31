Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Одещині: поранені два рятувальники

Росіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Одещині: поранені два рятувальники

Ольга Бабишена
31 жовтня, 2024 четвер
23:47
Війна з Росією Росіяни вдарили по пожежній частині на Одещині

Увечері четверга, 31 жовтня, російська армія атакувала пожежну частину в Одесі ракетою. Внаслідок ворожого удару постраждали два рятувальники

Зміст

О 21:09 мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про звук вибуху. 

До цього Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Одеси та Чорноморська. 

Близько опівночі у ДСНС повідомили, що росіяни вдарили ракетою по пожежній частині.

"Двоє рятувальників, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, отримали поранення, наразі вони в лікарні, з ними працюють медики", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина. 

 

  • Разом з тим російська терористична армія 31 жовтня запустила по Україні удані безпілотники та ракети. Під атакою опинились Полтавщина, Одещина, у Київській області й столиці працювала ППО. 
  • Харківщину окупанти атакували КАБом. Внаслідок влучання в цивільне підприємство постраждало троє людей.
  • На Полтавщині внаслідок падіння уламків зафіксували пожежі та руйнування, постраждали люди. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
Одеса
Одещина
ДСНС
ракетний удар
Читайте також:
атака БПЛА на університет спецназу в Чечні
Автор Тетяна Нижник
29 жовтня, 2024 вiвторок
У Defense Express припустили, що атака БПЛА на університет спецназу в Чечні може бути наслідком внутрішнього конфлікту в РФ
На фото: Том Йорк з Radiohead
Автор Дар'я Тарасова
31 жовтня, 2024 четвер
"Не стій, як боягуз, підійди": Том Йорк на концерті різко відповів глядачеві, який зажадав осуду дій Ізраїлю в Газі
Сергій Кислиця
Автор Ольга Бабишена
31 жовтня, 2024 четвер
Кислиця в Радбезі ООН назвав приховану мету військових КНДР в Україні
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 44.54
    Продаж 45.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
1 листопада
00:36
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала низку регіонів України ввечері 31 жовтня: пролунали вибухи, є постраждалі
00:28
У бюджеті-2025 закладено гроші для програми "5 ПК для ОПК", – нардеп Ковальчук
2024, четвер
31 жовтня
23:35
Оновлено
ЗСУ
На фронті 31 жовтня зафіксували 150 боєзіткнень: понад третина на Курахівському напрямку
23:29
Ексклюзив
Журналістка Еспресо показала, як у Вест-Палм-Біч американців навчають голосувати
23:21
Оновлено
РФ атакувала Полтаву
Росія атакувала Полтаву БПЛА: внаслідок падіння уламків постраждали люди, зайнялись пожежі
22:53
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
В Армії+ 3 тис. військових розпочали онлайн-навчання протягом тижня, - Міноборони
22:28
болото
Екстремальні погодні явища стають новою нормою: в WWF-Україна порадили, як запобігти впливу повеней і посух
22:25
полонені окупанти
Армія РФ щодня втрачає близько 200 осіб на трьох напрямках, - ОТУ "Луганськ"
22:09
МЗС України
МЗС України: Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом
22:00
Ексклюзив
тероборона
Програму пільгових кредитів буде розширено на оборонний сектор, - нардепка Галина Янченко
21:44
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Довіра до президента й влади буде тоді, коли в країні бездоганно виконуватимуться норми Конституції, - політолог Цибулько
21:37
Ілюстративне фото
Росія вдарила КАБом по цивільному підприємству на Харківщині: 3 постраждалих
21:21
Ексклюзив
армія КНДР
Млява реакція Заходу на війська КНДР у Росії наближає світ до Третьої світової війни, - дипломат Хара
20:56
грузія
У Грузії опозиція оголосила дату другої акції протесту з вимогою анулювати результати парламентських виборів
20:55
Джо Байден на проведенні свята Гелловін у Білому домі
Байдени провели останню гелловінську вечірку в Білому домі: дарували солодощі та книжки, а президент "кусав" дітей
20:53
Ексклюзив
Камала Гарріс
"Поки що перевага в лідерки демократів": ведуча Еспресо з Флориди про вибори президента США
20:32
Ентоні Блінкен
У Курську область перекинули до 8 тис. північнокорейських військових, - Блінкен
20:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Відсутність надійних фортифікацій може вплинути на оборону ЗСУ на Курахівському напрямку та як відбувається реанімація РЕБ індустрії в Україні. Колонка Сергія Згурця
20:03
F-16
Пакет допомоги на 500 млн євро від Норвегії включатиме F-16 і системи ППО NASAMS, – Міноборони
20:00
OPINION
"Подбайте про сині щитки". Все, що слід знати про ЮНЕСКО
19:53
Володимир Зеленський
Росія планує залучити до роботи на своїх військових заводах цивільних із КНДР, – Зеленський
19:45
SMM-менеджер акаунту Зеленського в Instagram помилково опублікував лінк на магазин гелловінських костюмів замість відео про зустріч президента
19:34
обстріл, вибух, війна
Луганська ОВА оцінила екологічні збитки області від агресії РФ у майже 600 млрд грн
19:24
МіГ-29 Словаччина
У Польщі пояснили, коли зможуть передати Україні решту МіГів
19:20
Ексклюзив
САУ "Богдана"
Рекордний показник: Defense Express про швидкість виробництва САУ "Богдана"
19:09
Молдова ЕС
У Молдові конституційний суд затвердив результати референдуму про вступ до ЄС
19:00
Віктор Медведчук
АРМА виставила на продаж 35 картин з колекції Медведчука
18:51
військовий квиток, мобілізація
Очільниця Мінекономіки Свириденко заявила, що від мобілізації забронювали 950 тис. працівників, а не 1,5 млн
18:44
Херсонська область
Росіяни атакували з дрона авто на Херсонщині: 4 поранених
18:41
стартап
Для підтримки стартапів: міжнародна організація Endeavor відкриє офіс в Україні
18:37
РФ обстріляла Нікопольщину артилерією та дронами: поранено літню жінку
18:32
OPINION
Телемарафон триватиме. Так влада ставиться і до українців, і до ЄС
18:30
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:29
Оновлено
Джо Байден
Байдена просять дозволити Польщі збивати ракети над Україною. Варшава відреагувала
18:27
КНДР відправила до РФ трьох генералів, серед них заступник голови генштабу
18:12
Руслан Стефанчук
"В Україні може з'явитися єдина тарифна сітка, де буде справедлива зарплата кожному, хто працює на державу", - Стефанчук
18:07
НБУ
Нацбанк погіршив прогноз щодо інфляції: сягне 9,7% на кінець року
18:02
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна може подати запит на арешт Кім Чен Ина до МКС
18:00
OPINION
Про корейську зброю для України
17:55
Ексклюзив
Карта бойових дій за 23-30 жовтня
Противнику не вдалося повноцінно закріпитися на лівобережному плацдармі в районі Кругляківки: комбат БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко про Куп'янщину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV