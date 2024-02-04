У ЗСУ не підтвердили ліквідацію російського генерала Татаренка під час удару по летовищу "Бельбек"

Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Очевидно, що це дуже потужний вплив. І не даремно вони самі намагаються навіть в гібридному полі продовжувати тиск і на своїх представників війська, і на своє населення, в тому числі. Саме вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують", - сказала вона, додавши, що таким чином вони намагаються спровокувати так звану помсту.

"Знов таки, виправдовуючи свої терористичні дії, тому що мститися нам немає за що, вони просто ведуть проти нас терористичну війну", - зауважила Гуменюк.

Вона підкреслила, що Україна "відбиває своє", водночас, за її словами, знищення командного пункту, очевидно впливає на керування авіацією в цілому, але ворог намагається зобразити все так, що нічого не змінилося.

"Вони навіть попри ризики застосування авіації в нашій зоні відповідальності, намагаються поновити бомбардування, зокрема, і керованими авіабомбами, той самий удар по Херсону був направлений саме для цього - переконати, що нічого не змінилося", - розповіла спікерка.

Удар по "Бельбеку"

У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, росіяни заявили про роботу ППО. Водночас була зафіксована пожежа й дим видно з різних районів міста. Пожежа сталась в районі аеродрому Бельбек.

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що 31 січня на аеродромі Бельбек було знищено три літаки РФ