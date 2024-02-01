Військовий експерт Ступак розповів, скільки літаків РФ було знищено 31 січня на аеродромі Бельбек
Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що 31 січня на аеродромі Бельбек було знищено три літаки РФ
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Достеменно знаємо про знищення щонайменше 3-х літаків Су, така інформація була у відкритому російському доступі. Також було знищено 12 військовослужбовців, які перебували на цьому аеродромі. Ще декілька літаків було пошкоджено, але ця інформація сумнівна. Тобто наразі ці 3 літаки в повітря вже не піднімуться, вони не тероризуватимуть прифронтові регіони, не скидатимуть КАБи й керовані авіаційні бомби на позиції українських військових", - наголосив Ступак.
Військовий експерт також додав, що на іншій локації в Криму було знищено 7 елітних російських військових розвідників.
"Тобто росіяни зараз ще рахують свої втрати, які завдали їм українські військові. І це є серйозним ударом по ворогу. Наразі наші військові почуватимуться трохи спокійніше, тому що з повітря по них не прилітає", - зауважив Ступак.
- У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, росіяни заявили про роботу ППО.
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