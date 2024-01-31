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У Севастополі пожежа в районі аеродрому Бельбек. Окупанти заявили про роботу ППО

31 січня, 2024 середа
17:18
Війна з Росією Севастополь

У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, росіяни заявили про роботу ППО

Про вибухи у Севастополі повідомив проукраїнський рух "Кримський вітер".

За інформацією місцевих, вибухи також прогриміли в Саках, Джанкої, Гвардійському, Феодосії, Нижньогірському та Сімферополі. 

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу російської ППО.

Водночас у тимчасово окупованому Севастополі була зафіксована пожежа. За повідомленнями "Кримського вітру", дим видно з різних районів міста, пожежа в районі аеродрому Бельбек.

Теги:
Крим
окуповані території
окупанти
Військові новини
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