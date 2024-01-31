У Севастополі пожежа в районі аеродрому Бельбек. Окупанти заявили про роботу ППО
У середу, 31 січня, у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи, росіяни заявили про роботу ППО
Про вибухи у Севастополі повідомив проукраїнський рух "Кримський вітер".
За інформацією місцевих, вибухи також прогриміли в Саках, Джанкої, Гвардійському, Феодосії, Нижньогірському та Сімферополі.
Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито роботу російської ППО.
Водночас у тимчасово окупованому Севастополі була зафіксована пожежа. За повідомленнями "Кримського вітру", дим видно з різних районів міста, пожежа в районі аеродрому Бельбек.
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