Ударом РФ у Львові пошкоджено 154 будинки, відбудова коштуватиме понад 100 млн грн, - Садовий
Відбудова житлових будинків, пошкоджених внаслідок атаки РФ, буде коштувати понад 100 млн грн
Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий в етері телеканалу "Еспресо".
"Всі будинки будуть відбудовані. Відбудова коштуватиме понад 100 млн грн, є дуже багато пошкоджень. Лише експертиза і конкретні проєкти дадуть фінальну ціну. Комунальники вже почали роботи", - повідомив він.
Загалом ударом РФ у Львові пошкоджено 154 будинки, сказав міський голова.
"Був атакований житловий фонд міста. Тут немає жодного інфраструктурного об’єкта. Понад 10 будинків потребують серйозної роботи з відновлення, деякі повністю знищено через пряме влучання ракет чи дронів. Наше завдання — відновити весь житловий фонд. Ми приступили до необхідних робіт. Людей з 6-ти будинків ми повністю виселяємо. Вони матимуть можливість проживати в готелі чи винаймати помешкання, де їм буде зручно. Ми все профінансуємо, це наш обов’язок. Вже закінчилася операція з порятунку людей після російської атаки. Госпіталізованим людям надають всю необхідну підтримку та допомогу. Наразі зроблено близько 8 операцій", - зазначив Садовий.
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Уночі та зранку середи, 4 вересня, росіяни запустили по території України ударні БПЛА та ракети. Основний удар прийшовся на захід України - у Львові загинули семеро людей, з них - двоє дітей.
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