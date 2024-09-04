Ударом РФ у Львові пошкоджено 154 будинки, відбудова коштуватиме понад 100 млн грн, - Садовий

Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий в етері телеканалу "Еспресо".

"Всі будинки будуть відбудовані. Відбудова коштуватиме понад 100 млн грн, є дуже багато пошкоджень. Лише експертиза і конкретні проєкти дадуть фінальну ціну. Комунальники вже почали роботи", - повідомив він.

Загалом ударом РФ у Львові пошкоджено 154 будинки, сказав міський голова.

"Був атакований житловий фонд міста. Тут немає жодного інфраструктурного об’єкта. Понад 10 будинків потребують серйозної роботи з відновлення, деякі повністю знищено через пряме влучання ракет чи дронів. Наше завдання — відновити весь житловий фонд. Ми приступили до необхідних робіт. Людей з 6-ти будинків ми повністю виселяємо. Вони матимуть можливість проживати в готелі чи винаймати помешкання, де їм буде зручно. Ми все профінансуємо, це наш обов’язок. Вже закінчилася операція з порятунку людей після російської атаки. Госпіталізованим людям надають всю необхідну підтримку та допомогу. Наразі зроблено близько 8 операцій", - зазначив Садовий.