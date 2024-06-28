Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру, - радник Орбана
Радник премʼєр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявив, що країна підтримує фінансування Європейського фонду миру, але гроші потрібно спрямувати не на підтримку України
Про це повідомляє "Суспільне".
"У питанні Європейського фонду миру… ми не хочемо брати участь у військовій підтримці України. Тому що це угорська позиція протягом тривалого часу. Ми намагаємося домовитися з нашими європейськими партнерами, щоб вони хотіли долучитися. Але водночас ми самі не хочемо бути залученими", — сказав Балаж Орбан.
Чиновник зауважив, що Угорщина підтримує фінансування Європейського фонду миру, однак гроші потрібно спрямувати на інші напрямки, а не на підтримку України.
"Переговори тривають, і це є причиною дискусії про те, як зробити так, щоб Угорщина могла сказати, що наші ресурси не є частиною Європейського мирного фонду, спрямованого на Україну, а йдуть на два інші напрями. Тому я б розглядав це як технічну перешкоду. Ми повинні переконатися, що наші європейські партнери хочуть надсилати свої гроші в Європейський мирний фонд, в Україну, а ми не хочемо цього робити, і це має бути зроблено належним чином", — додав радник Орбана.
Він не розкрив, про що саме спілкувалися президент Зеленський та Віктор Орбан під час круглого столу в Єврораді, однак заявив, що діалог між країнами посилиться.
"З 1 липня ми перебираємо президентство в Європейській Раді. Тому це вимагає більше дипломатичних зусиль з угорської сторони, хоча в нас складні й різні погляди з Україною, але це не означає, що нам не потрібно спілкуватися в цій ситуації. Я очікую більш частого і більш регулярного спілкування між двома лідерами", — резюмував радник прем'єра Угорщини.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не блокуватиме процес вступу України до ЄС, але водночас не підтримує його.
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