Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру, - радник Орбана

Про це повідомляє "Суспільне".

"У питанні Європейського фонду миру… ми не хочемо брати участь у військовій підтримці України. Тому що це угорська позиція протягом тривалого часу. Ми намагаємося домовитися з нашими європейськими партнерами, щоб вони хотіли долучитися. Але водночас ми самі не хочемо бути залученими", — сказав Балаж Орбан.

Чиновник зауважив, що Угорщина підтримує фінансування Європейського фонду миру, однак гроші потрібно спрямувати на інші напрямки, а не на підтримку України.

"Переговори тривають, і це є причиною дискусії про те, як зробити так, щоб Угорщина могла сказати, що наші ресурси не є частиною Європейського мирного фонду, спрямованого на Україну, а йдуть на два інші напрями. Тому я б розглядав це як технічну перешкоду. Ми повинні переконатися, що наші європейські партнери хочуть надсилати свої гроші в Європейський мирний фонд, в Україну, а ми не хочемо цього робити, і це має бути зроблено належним чином", — додав радник Орбана.

Він не розкрив, про що саме спілкувалися президент Зеленський та Віктор Орбан під час круглого столу в Єврораді, однак заявив, що діалог між країнами посилиться.

"З 1 липня ми перебираємо президентство в Європейській Раді. Тому це вимагає більше дипломатичних зусиль з угорської сторони, хоча в нас складні й різні погляди з Україною, але це не означає, що нам не потрібно спілкуватися в цій ситуації. Я очікую більш частого і більш регулярного спілкування між двома лідерами", — резюмував радник прем'єра Угорщини.