Україна домінує в західній частині Чорного моря, - британська розвідка

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що постійні успіхи українських атак безперервно змушують Чорноморський флот відступати. Водночас нещодавні події, такі як затоплення Тарантул III класу "Івановець" і "Цезар Куніков", призвели до звільнення другого командира ЧФ.

"Незважаючи на здатність Росії продовжувати удари по Україні, використовуючи судна в умовах відносної безпеки східного Чорного моря, стає все очевидніше, що оборонна позиція, обрана для зменшення неконвенційного підходу України до морської війни, не працює так, як було задумано", - припускають у розвідці.

Натомість на стратегічному рівні підхід України позбавив Росії можливості втручатися в її морські торговельні шляхи. Крім цього, з моменту краху Чорноморської зернової ініціативи імпульс України дозволив їй домінувати в західному Чорному морі.

"Це призвело до збільшення її експорту через односторонній гуманітарний коридор, забезпечивши більші обсяги торгівлі, ніж у рамках BSGI, поставивши їх на рівень до довоєнного рівня", - додали у розвідці.