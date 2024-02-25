Україна домінує в західній частині Чорного моря, - британська розвідка
Після краху Чорноморської зернової ініціативи імпульс України дозволив їй домінувати в західній частині Чорного моря
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що постійні успіхи українських атак безперервно змушують Чорноморський флот відступати. Водночас нещодавні події, такі як затоплення Тарантул III класу "Івановець" і "Цезар Куніков", призвели до звільнення другого командира ЧФ.
"Незважаючи на здатність Росії продовжувати удари по Україні, використовуючи судна в умовах відносної безпеки східного Чорного моря, стає все очевидніше, що оборонна позиція, обрана для зменшення неконвенційного підходу України до морської війни, не працює так, як було задумано", - припускають у розвідці.
Натомість на стратегічному рівні підхід України позбавив Росії можливості втручатися в її морські торговельні шляхи. Крім цього, з моменту краху Чорноморської зернової ініціативи імпульс України дозволив їй домінувати в західному Чорному морі.
"Це призвело до збільшення її експорту через односторонній гуманітарний коридор, забезпечивши більші обсяги торгівлі, ніж у рамках BSGI, поставивши їх на рівень до довоєнного рівня", - додали у розвідці.
- Російське міністерство оборони увечері 25 лютого заявило про буцімто збиття двох ракет над акваторією Чорного моря. Вони вкотре звинуватили Україну нібито в атаці.
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