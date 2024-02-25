Міноборони РФ заявило про нібито збиття ракет над Чорним морем
Російське міністерство оборони увечері 25 лютого заявило про буцімто збиття двох ракет над акваторією Чорного моря. Вони вкотре звинуватили Україну нібито в атаці
Про це пише міноборони РФ.
"Близько 19:00 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням двох авіаційних керованих ракет по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російська ППО буцімто знищила всі ракети над акваторією Чорного моря.
- Уночі неділі, 25 лютого, у Росії заявили про атаку 6 нібито українських безпілотників, які збили над Білгородською областю та акваторією Чорного моря.
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