Росіяни звинуватили Україну в атаці 6 БПЛА: 4 з них начебто збили над Чорним морем
Уночі неділі, 15 лютого, у Росії заявили про атаку 6 нібито українських безпілотників, які збили над Білгородською областю та акваторією Чорного моря
Про це інформує міністерство оборони РФ.
За їхніми словами, черговими засобами ППО два безпілотні літальні апарати перехоплено і знищено над територією Бєлгородської області.
Крім того, ще 4 БПЛА були начебто збиті над акваторією Чорного моря.
- Ввечері суботи, 24 лютого, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з південного напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.2 Купівля 38.2Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.29Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе