Росіяни звинуватили Україну в атаці 6 БПЛА: 4 з них начебто збили над Чорним морем

Про це інформує міністерство оборони РФ.

За їхніми словами, черговими засобами ППО два безпілотні літальні апарати перехоплено і знищено над територією Бєлгородської області.

Крім того, ще 4 БПЛА були начебто збиті над акваторією Чорного моря.