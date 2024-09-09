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Україна другий рік поспіль лідирує за кількістю жертв від касетних боєприпасів у світі, - HRW

Ксенія Золотова
9 вересня, 2024 понедiлок
19:54
Війна з Росією касетні снаряди рф

Правозахисна організація Human Rights Watch другий рік поспіль зафіксувала в Україні найбільшу в світі кількість жертв від касетних боєприпасів

Зміст

Про це йдеться на сайті організації HRW.

У 2023 році в дев’яти країнах світу було зафіксовано 219 загиблих від касетних боєприпасів або їх залишків. Другий рік поспіль саме в Україні найбільша кількість жертв від такого виду снарядів.

За даними HRW, з початку повномасштабної російської агресії в Україні загалом було зафіксовано 1023 жертви від касетних боєприпасів, з них 980 загинули безпосередньо від боєприпасів і ще 43 – від їх залишків.

Організація зауважує, що дані можуть бути неточними, оскільки деякі жертви від численних випадків використання касетних боєприпасів в Україні торік могли бути незафіксовані. Наприклад, в Україні минулого року було зареєстровано понад 50 атак касетними боєприпасами, кількість жертв від яких не була зафіксована.

У звіті йдеться, що 93% зареєстрованих жертв від касетних снарядів були цивільними особами, з них 47% - загиблі й поранені діти.

HRW зазначає, що і Росія, і Україна протягом 2023 року та першої половини 2024 року використовували касетні боєприпаси, однак війська РФ застосовували ці боєприпаси по густонаселених міських районах.

"Систематизовано задокументувати та ідентифікувати подальше використання цієї зброї було неможливо через відсутність доступу до місць обстрілів", - уточнили аналітики.

  • 16 травня російська армія завдала ударів касетними боєприпасами по селу у Вовчанській громаді. Відомо про постраждалих, серед них - начальник Вовчанської міської військової адміністрації.
Теги:
Україна
Росія
зброя
російська армія
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