Росіяни вдарили касетними боєприпасами по селу на Харківщині, серед поранених - голова Вовчанської МВА

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Окупанти варварськи завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби", - написав він.

Наразі відомо про п'ятьох постраждалих: два медики, два водії, а також поранення отримав начальник Вовчанської міської військової адміністрації.