Росіяни вночі атакували три населені пункти Харківщини: 4 постраждалих

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що близько 23:30 російські окупанти вдарили по селище Графське Чугуївського району. Унаслідок ворожого обстрілу поранена 87-річна жінка.

Уже пізніше, близько першої години ночі, ворог обстріляв господарчу споруду, там виникла пожежа. Через це постраждали жінка 69 років та 81-річна жінка.

Також о 04:44 під ворожий вогонь потрапило селище Богуславка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі. Також постраждала жінка.