Росіяни вночі атакували три населені пункти Харківщини: 4 постраждалих
Вночі 16 травня російська окупаційна армія гатила по Чугуєву, Богуславці та Графському. Унаслідок цього постраждали щонайменше 4 людини
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що близько 23:30 російські окупанти вдарили по селище Графське Чугуївського району. Унаслідок ворожого обстрілу поранена 87-річна жінка.
Уже пізніше, близько першої години ночі, ворог обстріляв господарчу споруду, там виникла пожежа. Через це постраждали жінка 69 років та 81-річна жінка.
Також о 04:44 під ворожий вогонь потрапило селище Богуславка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі. Також постраждала жінка.
- Упродовж минулої доби російські окупанти завдали низки ударів по Харкову і Харківській області. Унаслідок обстрілів міста постраждали 22 місцевих жителі.
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