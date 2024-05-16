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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни вночі атакували три населені пункти Харківщини: 4 постраждалих

16 травня, 2024 четвер
10:37
Війна з Росією новини Львівщини
Зміст

Вночі 16 травня російська окупаційна армія гатила по Чугуєву, Богуславці та Графському. Унаслідок цього постраждали щонайменше 4 людини

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що близько 23:30 російські окупанти вдарили по селище Графське Чугуївського району. Унаслідок ворожого обстрілу поранена 87-річна жінка.

Уже пізніше, близько першої години ночі, ворог обстріляв господарчу споруду, там виникла пожежа. Через це постраждали жінка 69 років та 81-річна жінка.

Також о 04:44 під ворожий вогонь потрапило селище Богуславка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі. Також постраждала жінка.

  • Упродовж минулої доби російські окупанти завдали низки ударів по Харкову і Харківській області. Унаслідок обстрілів міста постраждали 22 місцевих жителі.
Теги:
Харківщина
ракетний удар
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