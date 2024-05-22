Україна ідентифікувала 357 військових РФ і представників окупаційної влади, підозрюваних у воєнних злочинах
Україна ідентифікувала 357 російських військовослужбовців та представників окупаційної влади РФ: їх підозрюють у вчиненні умисних вбивств, катуванні, а також жорстокому поводженні з цивільними та військовополоненими
Про це у соцмережі Х за результатами зустрічі зі спецдоповідачем ООН з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду чи вільних страт Моррісом Тідбол-Бінцом повідомив генпрокурор України Андрій Костін.
"Від самого початку своєї злочинної агресії у 2014 році Росія систематично викрадає, катує і вбиває українців. З початком повномасштабної війни ця політика залякування та знищення всіх, хто ідентифікує себе як українці, стала ще жорстокішою", - зазначає генеральний прокурор.
Станом на сьогодні ідентифіковано 357 військових ЗС РФ і представників окупаційної "влади", які підозрюються у воєнних злочинах. Водночас 87 осіб з вищезазначеної кількості засуджено.
"Та реальна кількість таких злочинів, у тому числі скоєних на тимчасово окупованих територіях та в місцях несвободи, розташованих на території Росії, є значно більшою", - наголошує Костін.
Зазначається, для боротьби зі злочинами ворога, Україна оптимізує роботу Офісу генпрокурора й, зокрема, посилює знання та вміння прокурорів і слідчих за підтримки міжнародних партнерів.
- 13 травня Головне управління розвідки Міноборони України ідентифікувало особовий склад управління та командування підрозділів російської армії, які причетні до обстрілів України крилатими ракетами.
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