Україна ідентифікувала 357 військових РФ і представників окупаційної влади, підозрюваних у воєнних злочинах

Про це у соцмережі Х за результатами зустрічі зі спецдоповідачем ООН з питань позасудових страт, страт без належного судового розгляду чи вільних страт Моррісом Тідбол-Бінцом повідомив генпрокурор України Андрій Костін.

"Від самого початку своєї злочинної агресії у 2014 році Росія систематично викрадає, катує і вбиває українців. З початком повномасштабної війни ця політика залякування та знищення всіх, хто ідентифікує себе як українці, стала ще жорстокішою", - зазначає генеральний прокурор.

Станом на сьогодні ідентифіковано 357 військових ЗС РФ і представників окупаційної "влади", які підозрюються у воєнних злочинах. Водночас 87 осіб з вищезазначеної кількості засуджено.

"Та реальна кількість таких злочинів, у тому числі скоєних на тимчасово окупованих територіях та в місцях несвободи, розташованих на території Росії, є значно більшою", - наголошує Костін.

Зазначається, для боротьби зі злочинами ворога, Україна оптимізує роботу Офісу генпрокурора й, зокрема, посилює знання та вміння прокурорів і слідчих за підтримки міжнародних партнерів.