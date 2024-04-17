Україна могла атакувати ядерне озброєння РФ, в указі Путіна - це "червона лінія", - Newsweek

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на Newsweek.

Видання відреагувало на атаку українських безпілотників на російський загоризонтний радар 29B6 "Контейнер", що розташований у місті Ковилкіно (Мордовія).

Цей удар є можливим порушенням однієї з ядерних червоних ліній російського диктатора Володимира Путіна. "Зрив дій у відповідь ядерних сил", - згідно з формулюванням указу Кремля, який підписали у 2020 році.