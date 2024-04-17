Україна могла атакувати ядерне озброєння РФ, в указі Путіна - це "червона лінія", - Newsweek
У виданні Newsweek припустили, що Україна могла перетнути "ядерну червону лінію Путіна"
Про це Еспресо.TV пише з посиланням на Newsweek.
Видання відреагувало на атаку українських безпілотників на російський загоризонтний радар 29B6 "Контейнер", що розташований у місті Ковилкіно (Мордовія).
Цей удар є можливим порушенням однієї з ядерних червоних ліній російського диктатора Володимира Путіна. "Зрив дій у відповідь ядерних сил", - згідно з формулюванням указу Кремля, який підписали у 2020 році.
- Уранці 17 квітня російське міноборони прозвітувало про збиття БПЛА над територіями Республіки Мордовія та Татарстану. Згодом стало відомо, що безпілотники ГУР атакували військову частину РФ у місті Ковилкіно.
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