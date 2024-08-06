Україна могла знищити десятки російських Су-34, але США не дозволили використати ATACMS, - Forbes

Про це пише Forbes.

За інформацією видання, на початку літа 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії розмістив десятки літаків Су-34, які скидають КАБи на територію України, на відкритій стоянці на воронезькій авіабазі "Малишево" на півдні країни (близько 160 км від кордону з Україною).

"Воронезьке "Малишево" є досить добре захищеною базою, тому українці просили дозволити обстріляти цю базу своїми найкращими ракетами армійського тактичного ракетного комплексу американського виробництва. ATACMS практично неможливо перехопити. Але адміністрація президента США Джо Байдена сказала "ні", - зазначає ЗМІ.

У Білому домі наголосили, що ці ракети Україна може застосовувати лише на тимчасово окупованих територіях.

Дискусії щодо ATACMS не пройшли повз росіян, тому окупанти вирішили вивести Су-34 з воронезького "Малишево" та інших прикордонних аеродромів.

Сьогодні багато Су-34 розташовано на базах за сотні миль від кордону, так що тепер вони невразливі як для українських безпілотників, так і для ATACMS.

Якщо Білий дім колись дасть дозвіл на використання ATACMS для ударів по російських аеродромах, "може бути вже надто пізно", резюмували журналісти.