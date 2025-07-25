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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Україна отримала від Німеччини першу з обіцяних додаткових систем Patriot, - The Telegraph

Україна отримала від Німеччини першу з обіцяних додаткових систем Patriot, - The Telegraph

Катерина Ганжа
25 липня, 2025 п'ятниця
13:00
Війна з Росією ЗРК Patriot

На цьому тижні до України прибула перша з обіцяних додаткових зенітно-ракетних систем Patriot, а також ракети-перехоплювачі від Німеччини

Зміст

Про це пише The Telegraph.

Як зауважили у виданні, після того як американський лідер Дональд Трамп оголосив про виділення $10 млрд допомоги для України та пригрозив запровадженням жорстких торгівельних мит проти РФ і країн, що купують її енергоносії, вже до кінця того тижня в Україну прибула нова система Patriot.

Автори відмітили, що Пентагон і Білий дім використали цей крок, щоб переконати європейські країни ризикнути і надіслати свої наявні запаси до Києва, чекаючи, поки Америка їх поповнить. 

Однак, як відмічають у The Telegraph,  для деяких країн це складне завдання, враховуючи, що їхні Patriot не будуть замінені до початку наступного року.

  • Нагадаємо, на початку тижня Сполучені Штати Америки та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot. Повідомлялося, що їх мають доставити якомога швидше. 
Теги:
Новини
Україна
Німеччина
Військові новини
оборона та безпека
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