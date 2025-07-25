Україна отримала від Німеччини першу з обіцяних додаткових систем Patriot, - The Telegraph

Про це пише The Telegraph.

Як зауважили у виданні, після того як американський лідер Дональд Трамп оголосив про виділення $10 млрд допомоги для України та пригрозив запровадженням жорстких торгівельних мит проти РФ і країн, що купують її енергоносії, вже до кінця того тижня в Україну прибула нова система Patriot.

Автори відмітили, що Пентагон і Білий дім використали цей крок, щоб переконати європейські країни ризикнути і надіслати свої наявні запаси до Києва, чекаючи, поки Америка їх поповнить.

Однак, як відмічають у The Telegraph, для деяких країн це складне завдання, враховуючи, що їхні Patriot не будуть замінені до початку наступного року.